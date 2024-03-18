Son Dakika

Bursa'da yeni evlenecek çiftlere Büyükşehir'den müjde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insanı merkeze alan anlayışla yeni dönemde de farklı kesimleri destekleyeceklerini belirterek, “Yeni evlenecek çiftlerimize düğün salonunu temin ediyoruz. Şayet düğün salonu ihtiyaçları yoksa aynı değerde mobilya veya beyaz eşya konusunda kendilerine destek sağlıyoruz” dedi.BURSA

YAŞAM 18.03.2024, 12:12
Bursa'da yeni evlenecek çiftlere Büyükşehir'den müjde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insanı merkeze alan anlayışla yeni dönemde de farklı kesimleri destekleyeceklerini belirterek, “Yeni evlenecek çiftlerimize düğün salonunu temin ediyoruz. Şayet düğün salonu ihtiyaçları yoksa aynı değerde mobilya veya beyaz eşya konusunda kendilerine destek sağlıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, engellisiyle, ailesiyle yaşatan bir Bursa hedefiyle yeni dönem projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Alinur Aktaş, belediyecilik hizmetlerinin belki de en anlamlı ayağı olan sosyal belediyecilikte geçtiğimiz dönem birbirinden özel projelere imza attıklarını ifade etti. Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, insanı merkeze alan anlayışla, toplumun tüm kesimlerine dokunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Bu dönemde de özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. İlk olarak yeni evlenecek çiftlerimize düğün salonunu temin ediyoruz. Şayet düğün salonu ihtiyaçları yoksa aynı değerde mobilya veya beyaz eşya konusunda kendilerine destek sağlıyoruz” dedi.

AİLE EĞLENCE MERKEZLERİ Çocukların gelişimde en önemli ihtiyaçlardan birisinin de aileleri ve yaşıtlarıyla eğlenerek vakit geçirmeleri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bunun için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve aile eğlence merkezlerini hizmete alıyoruz. Çeşitli yaş gruplarına göre hazırlanan oyun alanlarında çocuklarımız eğlenirken, annelere de vakit geçirip sohbet edebileceği nitelikli mekânlar sunacağız. Ayrıca oluşturacağımız sosyal alanlar da doğum günü ve diğer organizasyonların düzenlenmesine imkân sağlayacak” diye konuştu.

AİLE YAŞAM DESTEK MERKEZLERİ Bursa’nın 17 ilçesine aile yaşam destek merkezleri kazandıracaklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bünyesinde yer alan kurs merkezlerinden, fitnes salonlarına, psikolog, pedagog, diyetisyen desteklerine, atölyelerden çocuk etkinlik alanlarına kadar geniş bir yelpazede ailelerimizin birçok ihtiyacına cevap veren, aile yapısını güçlendirmeye katkı sunan aile yaşam destek merkezlerini şehrin dört bir tarafına kazandıracağız” dedi.
Öte yandan yeni doğum yapan annelere de 1.500 TL destek sağlayacaklarını açıklayan Başkan Aktaş, ihtiyaç sahibi kadınlara da her ay 1.000 TL destek vereceklerini söyledi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 29 25
18. Luton Town 29 22
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13