Bursa'da yaz akşamları renklenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz akşamlarını daha keyifli geçirmeleri amacıyla kentin iki büyük parkında açık hava konserleri düzenliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Ağustos sonuna kadar devam edecek etkinliklerde, yaz konserlerin yanında özellikle çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler de planlandı.

Tiyatrodan konserlere, konferanslardan sanatsal aktivitelere kadar pek çok alanda Bursalıları kültür ve sanatla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, açık hava konseriyle de yaza damga vuracak.

Bursalıların en önemli buluşma noktası olan Hüdavendigar Kent Parkı ile Vakıf Bera Kent Parkı’nda düzenlenen konserler, 22 Temmuz Cuma günü başlayacak ve Ağustos ayı sonuna kadar cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Bursalıları yaz akşamlarında gök kubbe altında buluşturacak olan etkinliklerde çocuklar da unutulmadı.

Konser günlerinde her iki parkta da 17.00 – 22.00 saatleri arasında çocuklara yönelik sokak oyunları, masal anlatıları ve sanat atölyeleri yapılacak.