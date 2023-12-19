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Bursa'da yardımda yarışanlar için koordinasyon

YAŞAM 19.12.2023, 17:34
Bursa'da yardımda yarışanlar için koordinasyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik yapılan yardımların bir koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, belediyelerden kamu kurumlarına, gönüllü kuruluşlardan vakıflara kadar sosyal yardım hizmeti sunan tüm kurumları bir araya getirdi.BURSA (/İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardımların amacına uygun bir şekilde ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak amacıyla Sosyal Yardımlar İstişare Toplantısı düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, gönüllü sosyal yardım faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşları ile dernek ve vakıfların temsilcileri katıldı.

CİDDİ İŞLER YAPILDI

Sosyal yardım dağıtımında yaşanan sorunlardan çözüm yollarına, sosyal yardım alacak kişilerin belirlenmesinden mükerrer yardımların önlenmesine kadar pek çok konunun ele alındığı toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’de sosyal devletle alakalı son yıllarda çok ciddi işler yapıldığını söyledi. Bundan 25-30 yıl önce yurt dışından sosyal devletle alakalı verilen örneklere herkesin imrenerek baktığını dile getiren Başkan Aktaş, “Aslında biz onlardan çok daha duygusalız. Biz bir garip, boynu bükük gördüğümüz zaman duygulanır ve hemen içimizde bir yardım etme isteği oluşur. Fakat bunun bir sosyal devlet çatısı altında, bir prosedür çerçevesinde halledilmesi nasıl olur diye düşünürdük. Ama son yıllarda Türkiye'de sosyal devletle alakalı çok ciddi işler yapıldı. Devletin, belediyelerin, bunun yanında sivil inisiyatifin de ciddi şeyler yaptığını görüyoruz. Biz de kurum olarak yardımları çeşitlendirmeye, ihtiyacı herkese dokunmaya çalışıyoruz” dedi.

İSTİŞARE ŞART

Yardıma ihtiyacı olan kişilerin doğru tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Aktaş, “Biraz iyi giyimli birisi olursa, evinin eşyası biraz iyi olursa deriz ki: 'Bunun yardıma ihtiyacı yok.'  Arkadaşlar, gerçekten evi düzgün olup, yiyecek ekmeği olmayan bir sürü insan tanıyorum. Adamın iki tane çeki dönmüş, işleri bozulmuş, iflas etmiş, çocuğu okula giderken harçlık veremiyor. Bunun yanında kılık kıyafeti çok uygun değil gibi gördüğümüz halde bankada ciddi parası olan bir sürü insan da tanıyorum. Her kurumda yardım yapmak için ayrı bir istek, heyecan var. Ama gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek için, tüm kurumlar olarak istişare yapmaya ihtiyacımız var. Yeter ki doğru insanlara ulaşalım. Dolayısıyla bize emanet edilen bu işte Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim ne kadar sorumluluğum varsa kusura bakma ama muhtar olarak senin de sorumluluğu var, sivil toplum örgütü olarak senin de sorumluluğun var. O nedenle bu istişare toplantısının çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal da Bursa’da göreve başlayalı 1 ay 2 gün olmasına rağmen hemen her gün, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet ve sosyal yardımlarıyla ilgili bir toplantıya katıldığını belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gerek sosyal hizmetlerde gerekse sosyal yardımlarda Türkiye'de öncü bir belediye olduğunu söyledi. Toplum içinde özel olarak korunmaya muhtaç çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, göçmenler, azınlıklar, kadınlar ve yoksulların hep var olduğunu kaydeden Uysal, “Günümüzde sosyal devlet ilkesi gereğince bu grupları koruma görevine devlet başta olmak üzere yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları müdahil olmuştur. Günümüzde sosyoekonomik gelişmelere bağlı olarak sosyal problemler çeşitlenmekte ve artmakta, sosyal sorunların artmasına paralel bu sorunların çözümlenmesine yönelik beklentiler de artmaktadır. Bu faaliyetler insanı yaşatmak ülküsü gereğince çok anlamlı olmakla birlikte, kaynakların etkin kullanılmasını da gerekli buluyoruz. Onun için bugün burada yapacağımız çalıştayı çok değerli ve önemli buluyoruz” dedi.

SOSYAL HİZMETLE DESTEKLENMELİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zeki Karataş ise, bu toplantının hem yerelde sosyal yardımların koordine edilmesine katkı sağlayacağını ve ülke adına güzel modellerin ortaya çıkmasına vesile olacağını söyledi. Sosyal yardımların bir anlamda primsiz sosyal güvenlik olduğunu ifade eden Karataş, “Sosyal yardımları, bir sosyal hizmetin aracı olarak görüyoruz. Çünkü amaç burada değişim sürecini başlatmak. Aslında bireylerin hem sosyal işlevselliğini arttırmak hem de yaşam kalitelerini arttırmak. Çünkü sosyal yardımlarda biz şeyi tartışıyoruz. Yani acaba sosyal yardımlar yaparak, yardıma bağımlı bir sistem oluşturuyoruz. Bu çok tartışılan konulardan bir tanesi. Eğer sosyal yardımların yanında sosyal hizmeti sunamazsak maalesef uzun süre, ömür boyu sosyal yardımlara bağımlı olacak bir grup olur” dedi.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından bizzat saha ekiplerinin görüşlerinin de dile getirildiği farklı toplantılarla tamamlandı.

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