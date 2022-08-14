Bursa'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Bursa'da fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı.BURSA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2. Bölge Müdürlüğü, fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerini paylaştı.

DKMP Bursa 2. Bölge Müdürlüğü milli parklara kurulan fotokapanlara yansıyan vahşi hayvanların görüntülerinden oluşan bir video yayınladı. Videoda domuz sürüsü, kurt ve ceylan başta olmak üzere bir çok hayvanın görüntüleri yer aldı.

Sakinlikleri ile dikkat çeken hayvanların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

https://twitter.com/milliparklar/status/1558736963603234818