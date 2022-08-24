Bursa'da Venüs'ten 15 öğrenci Tıp Fakültesi'ne gönderildi

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin tercih takvimi başlarken, Venüs Kampüs Eğitim Kurumları, FSM Özel Öğretim Kursu’nda tüm gençlere ücretsiz tercih rehberliği yapıyor.BURSA (İGFA) - YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemini en verimli geçiren kurumlardan biri olan Venüs Kampüs, FSM Özel Öğretim Kursu’nda tüm gençlere ücretsiz tercih rehberliği yaptı.

Öğrencilerine, üniversite yolunda eğitim ve rehberlik alanında önemli destek veren Venüs Kampüs, bu yıl 224 öğrencisini üniversiteye gönderdi.

Bu öğrencilerin 15’i tıp, 65’i iktisadi ve idari bilimler, 52’si mühendislik, 12’si eğitim fakültesine yerleşirken 83’ü ise farklı fakülteleri kazandı. Sınav sonucunda üniversite hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Venüs Kampüs’lü olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

YKS’de yakalanan başarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Venüs Kampüs Kurucu Müdürü Ali Erzincanlıoğlu, “Bu yıl hem LGS (Liselere Geçiş Sistemi) hem de YKS’de okul olarak önemli başarılar elde etti. Gençlerin üniversite hayallerine kavuşması bizler için hem gurur hem de önemli bir mutluluk kaynağı. Venüs Kampüs Eğitim Kurumları’nda eğitim gören her öğrenci önemli bir disiplin içinde, uzman eğitim kadromuzla birlikte hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Verilen emeğin, çabanın gün sonunda karşılığını almak ise hem öğrencilerimizi hem de bizleri motive ediyor.” dedi.

Erzincanlıoğlu, bu yıl Tıp Fakültesi'ne 15 öğrenci yerleştirdiklerini hatırlatarak, gençleri geleceğe daha iyi taşımak, hedeflerine daha kolay ulaştırmak adına Venüs olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.