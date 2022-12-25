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Bursa'da veliler 'aile okulu'ndan sertifikalandı

YAŞAM 25.12.2022, 14:24
Bursa'da veliler 'aile okulu'ndan sertifikalandı

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Aile Okulu Projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere katılarak belge almaya hak kazanan velilere yönelik Nilüferköy Köy Yaşam Merkezinde düzenlenen sertifika törenine katıldı.BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen Aile Okulu Projesi kapsamında velilere yönelik gerçekleştirilen eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Bursa’da Aile Okulu Projesi kapsamında çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür,  “Çocuklarımız ailelerimizin bizlere birer emaneti. Biz de bu emanete layığıyla sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi de Aile Okulu Projesi kapsamında ailelerimizle de bir araya geliyoruz. Onlara yönelik eğitimler düzenliyoruz. Ailelerimizin çocuklarıyla ilgili konularda farkındalıklarını ve bilinç düzeyini artırmak inanıyorum ki çocuklarımızın çok daha sağlıklı yetişmesine imkan sağlayacak. Çocuklarımızın hem daha iyi yetişmesi hem de ailelerimizin farkındalığının artırılması için Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu aile eğitimleri, halk eğitim merkezleri tarafından yetiştirdiğimiz kıymetli öğretmenlerimizce Bursa'da başarıyla uygulanıyor.” dedi.
  GÜR: AİLE OKULUMUZLA, BURSA’DA 51 BİN 900 VELİMİZE ULAŞTIK  
Bursa’da gerçekleştirilen veli eğitimlerinin artarak devam ettiğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Aile Eğitimleri kapsamında Milli Eğitim Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği söz 1 milyon velimize ulaşmaktı. Bu hedefe de ulaşılmış oldu. Türkiye'deki bütün hedeflere ulaşma noktasında Bursa’mızın azami bir gayreti var. Bursa olarak aile eğitimlerine Ekim ayı itibariyle dâhil olsak da kursiyerlerimizin iyi bir şekilde yetiştirilmesi için çok iyi bir zemin hazırladık. Aile Eğitimleri kapsamında çok önemli eğitici eğitimleri verdik ve bugün itibariyle 51 bin 900 velimize ulaşarak 1 milyonun içinde biz de varız dedik. Hayat boyu öğrenme alanında öne çıkan çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda da geçen yıl yaklaşık 120 binin üzerinde kursiyere eğitim vermişken bu yıl 500 binin üzerinde kursiyerimize eğitim verdik. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ailelerimize, anne ve babalarımıza yönelik eğitimler düzenlemek onlara bu konuda olanak sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kurslarımıza gelerek eğitimlerimize katılan her şeyden de öte kendini önemseyen tüm velilerimizi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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