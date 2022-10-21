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Bursa'da Uzun Çarşı’nın çatısının yanları kapatıldı

YAŞAM 21.10.2022, 14:12
Bursa'da Uzun Çarşı’nın çatısının yanları kapatıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı’nın üzerindeki cam çatı örtüsünün yan kısımlarının kapatılması için başlattığı çalışmalarda sona geldi. Çatının büyük bölümünün yanları kapatılırken, yapılan çalışma esnafın yanı sıra alışverişe gelen vatandaşları da oldukça memnun etti.BURSA (İGFA) - ‘Tarihi çarşılarda dört mevsim konforlu alışveriş’ hedefiyle çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin ticaret ve alışveriş vitrini olan bölgeyi yeniden cazibe merkezi haline getiriyor.

Geçtiğimiz yıl mevcut çatı örtüsünün güneşten zarar gören ve kırılan camlarını yenileyen, cam altı su sızdırmaz fitillerini değiştiren Osmangazi Belediyesi, yağışlı havalarda çatının yan kısımlarından dükkanların içerisine su girmesinin önüne geçmek için çatı örtüsünün yan kısımlarını da kapatıyor. Yürütülen çalışma kapsamında Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı’nın üzerindeki cam çatı örtüsünün yan kısımların büyük bölümü kapatıldı.

Tarihi çarşıları ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,  gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Başkan Dündar, “Tarihi çarşılarımız, Osmanlı Devleti kurulduğu günden bu güne 7 asırdır var olan kentin ticaret merkezi. Yılların etkisiyle yıpranıp eskiyen bölümlerde tamirata, tadilata, restorasyona ihtiyaç vardı. Osmangazi Belediyesi olarak tarihi dokunun ayağa kalkması adına bölgedeki tüm hanlarda restorasyon çalışması yürüttük diyebiliriz. Bakımlar yapıldıkça farklı talepler de ortaya çıktı. Daha önce üstü açık olan Uzun Çarşı’nın üstü çatı ile kapatılarak kapalı çarşıya dönüştürüldü. Çatının yan bölümlerinin açık olmasından dolayı güneş ışınları çarşı içine giriyordu ve özellikle tekstil ürünleri satan esnafımız tarafından mallarının solduğu yönünde şikayetler alıyorduk. Ayrıca yağmur yağdığında dükkanların ve çarşının içerisine de su giriyordu. Esnafımızdan bu yönde bizlere şikayetler geldi. Çatının dalgalı mimarisinden dolayı yanlarının kapatılması zor bir proje. Mühendis arkadaşlarımızın çalışmaları ile çatının statik yapısına uygun bir çalışma ortay koyduk. Rüzgarın geçmesini sağlayan estetik vinil malzeme kullanarak çatının yanlarını kapattık. Esnafımız bir talebini daha karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şuanda hem esnafımız hem de vatandaşlarımız rahat ve konforlu bir şekilde alış verişini yapabiliyorlar. Bursa’mıza ve çarşı esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

ESNAFTAN BAŞKAN DÜNDAR’A TEŞEKKÜR

Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dündar’a çarşı esnafı da çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sundu. Tüm çarşı esnafının büyük bir sıkıntısının giderildiğinin altını çizen Uzun Çarşı Dernek Başkanı Tarık Budulgan, çarşı esnafı adına Başkan Mustafa Dündar’a teşekkürlerini sundu.

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