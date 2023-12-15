Bursa'da 'Üreten Kadınlar' buluşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2. Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nın açılış töreni, Merinos Fuar Alanı’nda düzenlendi.BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilkini 2021 yılında düzenlendiği Üreten Kadınlar Buluşması, bu yıl “Cumhuriyet’in 100.Yılında Güçlü ve Öncü Kadınlar” temasıyla 15-17 Aralık tarihleri arasında Merinos AKKM Fuaye Alanı’nda gerçekleştiriliyor.

Bursa’da aktif olarak faaliyet gösteren 90 kadın kooperatif ve derneğin katılacağı buluşmada, Merinos AKKM’de açılacak stantlarda, kadınların el emeği göz nuruyla hazırladıkları ürünler satışa sunuldu.

Üretici kadınların gücüne güç katan buluşmanın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş’ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Mustafa Şentop, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, meclis üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“ŞEHRİN VE GÜZEL ÜLKENİN GEÇMİŞTEKİ GÜCÜSÜNÜZ”

Kadın Ritim Grubu performansı gösterisiyle başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2. Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Her buluşmanın kendisini heyecanlandırdığını ancak Üreten Kadınlar Buluşması’nın daha da heyecan verdiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 5-6 yıl önce Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 3 tane, Ticaret Bakanlığı’na bağlı 4 tane kadın kooperatifinin bulunduğunu, ancak bu sayısının toplamda 48’e ulaştığını belirtti. Gelinen noktadan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek bu başarıya imza atan tüm kadınları tebrik eden Başkan Aktaş, Bursa’daki tarihi kültürel zenginliğin birikmesinde en büyük payın kadınlara ait olduğunu dile getirdi. “Sizler, bu şehrin ve güzel ülkenin geçmişteki gücü, gelecekteki teminatısınız” diyen Başkan Aktaş, “Ortaya koyduğunuz her eser, sevginiz, emeğiniz ve özverinizle üstün bir değer kazanıyor. Bursa’nın artık çok çalışkan gayretli ve üretken sanayici, iş insanı ve kooperatiflerde kadınları var. Bu buluşmanın ikincisini düzenliyoruz. Bu buluşma, sadece bir sergi ve satış organizasyonu değil, aynı zamanda bir aile, bir toplum olarak bir araya gelmenin, dayanışmanın ve birbirimize destek olmanın bir ifadesidir. Kooperatifler her durumda kadınlar için bir etkileşim, fırsatlara erişim ve dayanışma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yoksulluğun azaltılmasında ve kadınların iş gücüne katılımlarının arttırılmasında önemli çözüm araçlarından biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daha ne kadar destek verebiliriz, daha ne dokunuşlar yapabiliriz hesabıyla hareket ediyoruz” dedi.

“DÜNYAYA, BURSA’NIN LEZZETLİ ÜRÜNLERİNİ ULAŞTIRMALIYIZ”

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 17 ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatif ve derneklerini ziyaret ederek onların görüş ve taleplerini dinlediklerini anlatan Başkan Aktaş, yer tahsisinden üretim malzemelerinin teminine, masa, sandalye ve çevre düzeni ihtiyaçlarının giderilmesinden salça makinesi, kurutma fırını, derin dondurucu, hamur yoğurma makinesi, hamur açma makinesi, erişte kesme makinesi, soğuk pres makinesi gibi birçok ekipman desteği verildiğini söyledi. Kurutma fırınlarının kullanılması amacıyla eğitimler verildiğini de belirten Başkan Aktaş, “Bugün de kadın kooperatiflerinin bilinirliğini artırmak ve kooperatiflere ilgi duyan kadınları sürece dâhil edebilmek amacıyla ikinci buluşmamızı düzenliyoruz. Bu etkinlik sadece birkaç gün sürecek olsa da, burada başlayan dayanışma ve iş birlikleriyle geleceğe uzanan güçlü bağlar kuracağınızı düşünüyorum. Bizler pandemi sürecinde İstanbul’daki toptancılardan alışverişler yapmadık. Kadın kooperatiflerimiz özel izinlerle ekstradan mesailer yaptı. Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 13 bin çalışanı var. Her yıl başında onlara erzak dağıtımı yapıyoruz. Yaklaşık 8-10 milyonluk bir bütçe. Bu sene 13 bin personelimizin erzak ihtiyacını kadın kooperatiflerimizden temin edeceğimizi ilan ediyorum. Her başarının bir başlangıç hikayesi vardır. Bizler artık Türkiye’yi de aşıp dünyaya rol model olacak hamleler yapmalıyız. Bütün dünyaya, Bursa’nın lezzetli, bereketli ürünlerini ve el işlerini ulaştırmalıyız. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve bereketli bir buluşma olmasını diliyorum” diye konuştu.

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, ikincisi düzenlenen buluşmanın hayırlı olmasını diledi. Üreten ve burada sergileyen kadınları ve oluşturdukları birlikleri de tebrik eden Şentop, Bursa’nın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Doğuştan üretici bir kabiliyete sahip olan kadınların üretimlerinin daha görünür hale getirilmesi gerektiğini anlatan Şentop, kadın üretiminin parasal değere çevrilmesi halinde Türkiye ekonomisine de büyük bir değer katacağını söyledi. Bu bakımdan kooperatiflerin önem arz ettiğini belirten Şentop, “Kadınların emeklerinin desteklenmesi ve sergilenmesi gerekiyor. Bu bakımdan programın önemli olduğunu düşünüyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Bursa, kadın kooperatiflerinin çalışması bakımından örnek teşkil ediyor. Programda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Başka şehirlere de buradaki faaliyetleri örnek almasını tavsiye ediyorum” dedi.