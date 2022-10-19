Bursa'da 'üniversitene hoş geldin'

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimleri için Bursa’daki üniversiteleri tercih eden öğrencilere yönelik ‘Üniversitene Hoş geldin Şöleni’ düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin de yanında olmaya devam ediyor.

Bu sene 6’ıncısı yapılan ‘Üniversitene Hoş geldin Şöleni’, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde yoğun katılımla başladı. Alanda kurulan öğrenci toplulukları stantlarını gezen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, şölenin bu yıl da büyük bir katılımla yapıldığını söyledi.

Seneye süresi dolacağı için görevde olmayacağını ancak son güne kadar üniversite için çalışacağını belirten Kılavuz, “Göreve geldiğimiz gün belirlediğimiz hedeflerden birisi, ‘Öğrenci dostu üniversite’ idi. 128 farklı ülkeden 75 bin öğrencisi ve 7500 personeli olan üniversitede, öğrenci memnuniyetini yüzde 62’lere çıkarttık. Yüzde 70’lere ulaşmayı hedefliyoruz. İyi niyetle, kararlılıkla sıkıntıların çözümü için çabalıyoruz. Gün geçtikçe, öğrencilere yeni imkanlar sunulacak ve öğrenci memnuniyeti artacaktır. Gençlere Bursa’yı tanımalarını öneriyorum. Bursa; dağı, denizi, ovası, kültürel birikimi ve sanatıyla medeniyet harikasıdır. Bu merkezi tanımadan mezun olup ayrılırsanız, yazık etmiş olursunuz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da, kendisinin de Uludağ Üniversitesi’nden mezun olduğunu hatırlatarak, devletin birçok kademesinde bu okuldan mezun olan insanların bulunduğunu ifade etti.

Gençlerden üniversitenin kıymetini bilmelerini isteyen Akhan, geleneği olan bir okulda okumanın gençler için ayrıcalık olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim hayatına katkı sunan çalışmalar yaptığını anlatan Akhan, “Bu sene sayıyı, 5 bini üniversite 5 bini meslek lisesi olmak üzere 10 bine çıkardık. Yakın zamanda sayıyı 16 bine taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız, su fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulamasını bu yıl da sürdürüyoruz. Buna benzer gençlere yönelik birçok çalışmayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürüyoruz. Gençlerden eğitim hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın konser verdiği şölende, Büyükşehir Belediyesi Kültür Akademisi, Türk Halk Kültürü Kulübü ve Bursa Erkek Lisesi halk oyunları ekiplerinin gösterisi sahnelendi. Program, protokol üyelerinin üniversite topluluk stantlarını gezerek bilgi almasıyla devam etti.