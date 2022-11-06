Bursa'da üniversite öğrencilerinin 'Suuçtu' keyfi

Bursa'da geçtiğimiz günlerde Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim hayatlarına başlayan öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Mehmet Kanar, öğrencilerin isteği üzerine bu kez onları sonbaharın eşsiz renkleri bezenen Suuçtu Şelalesi’nde konuk etti. BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim hayatlarına başlayan öğrenciler sonbaharın eşsiz renkleri bezenen Suuçtu Şelalesi’ne hayran kalırken, bu keyifli ve özel buluşma için Başkan Mehmet Kanar’a teşekkür etti.

Üniversite eğitimleri için Türkiye’nin dört bir yanından Mustafakemalpaşa’ya gelen gençlerle ilk olarak Muradiye Sarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi’nde konuk eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ardından yalnızca Bursa’nın değil Türkiye’nin doğa harikaları arasında yer alan Suuçtu Şelalesinde keyif dolu zaman geçirdiler.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte Suuçtu Şelalesi’nde adeta kartpostallık görüntüler oluştu. 38 metre yükseklikten dökülen şelale göz kamaştıran güzelliğiyle öğrencileri büyüledi. Gaziantep, Mardin, İzmir ve Türkiye’nin birçok yerinden Mustafakemalpaşa’ya okumaya gelen öğrenciler ‘’ Bu eşsiz manzarayı herkes muhakkak yakından görmeli’’ ifadelerini kullandılar.

Öğrencilerle keyifli vakit geçiren Başkan Kanar, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı. 5 bin metrekarelik alanda Suuçtu’nun temiz havası ve eşsiz manzarasında öğrenciler bol bol fotoğraf çekip sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Mustafakemalpaşa'da okumaya gelen öğrencilerin velilerine seslenen Başkan Kanar, "Merak etmeyin Mehmet ağabeyleri yanında. Gözünüz arkada kalmasın Mustafakemalpaşa halkının sıcakkanlılığı karşısında tüm öğrencilerimiz kendilerini memleketlerinde hissedecekler. Önce ki senelerde mezun olan öğrencilerimiz ara sıra bizleri ziyaret ediyorlar. Biz bir aileyiz gözünüz arkada kalmasın. Suuçtumuz sonbahar ’da bir bAŞKA’a güzel, herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.