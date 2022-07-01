Bursa'da uluslararası coşkuda 'Altın Karagöz' heyecanı

Bu yıl 60.'sı gerçekleştirilen ve 12 Haziran’dan bu yana Bursalı sanatseverleri yerli, Yabancı birçok ünlü isimle buluşturan Uluslararası Bursa Festivali, coşkusunu başka bir uluslararası etkinliğe bırakmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Pandemi sebebiyle iki yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının 34.sü, 2 Temmuz’da başlıyor. Yarışmanın gelenekselleşen şehir kortej yürüyüşü ise 3 Temmuz Pazar günü saat 11.00’da Heykel Atatürk Anıtı önünden gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olma unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali’nin, devam niteliğinde kabul edilen ve bu yıl 34. Kez dünyanın birçok farklı ülkesinden dansçıları Bursa’da buluşturacak olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışması 2 – 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını sebebiyle iki yıldır düzenlenemeyen etkinliğe bu yıl yurtdışından 19 ülke katılacak.

Dünyanın birçok farklı ülkesinden halk dansları ekiplerinin ağırlandığı ve alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları aynı zamanda Bursa’yı da kültürlerin buluşma noktası haline getiriyor. Bu yıl 19 ülkenin yarışacağı etkinlikte 600 yabancı dansçı yer alacak. 22 yerli topluluğun da katılacağı halk dansları yarışmasında 1200’e yakın dansçı hem kültürlerini hem de hünerlerinin sergileyecekler.

5 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek olan ekipler, yarışma heyecanı ve renkli kültürlerinin Bursa’nın tün sokaklarına yayacaklar. 2 Temmuz Cumartesi akşamı Açıkhava Tiyatrosu’nda ekiplerin 3’er dakikalık gösterileriyle açılışı yapılacak olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın gelenekselleşen şehir kortej yürüyüşü ise 3 Temmuz Pazar günü saat 11.00’da Heykel Atatürk Anıtı önünden gökyüzüne güvercin uçurularak ve dünyaya barış mesajı verilerek başlayacak.

FİNAL GECESİ İÇİN BİLETİNİZİ ALMAYI UNUTMAYIN

Açıkhava Tiyatrosu’nun yanı sıra Kent Meydanı, Suryapı Marka AVM, Podyum Park ve Yıldırım Cazibe Merkezi gibi şehrin hareketli noktalarında da yapılacak gösteriler ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilirken, 7 Temmuz akşamı yapılacak final gecesi ise biletli olacak. Kişi başı 20 TL’den satılacak biletler biletinial.com platformu, Tayyare Kültür Merkezi ile Açıkahava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek.