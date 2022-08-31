Bursa'da uluslararası bando festivali

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bandolar Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konserle başladı.BURSA (İGFA) - Düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Bursa’nın kültür sanat hayatına renk katan Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini organize ettiği Uluslararası Bandolar Festivali, renkli konserle başladı.

Azerbaycan, Gagavuzya, Kazakistan, Moldova, Bolu, Edirne, Gaziantep, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Seferihisar bandolarının katıldığı festivalin açılış konseri, Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın da izlediği konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bursalılar, bandoların çok sesli ritimleriyle keyifli bir akşam geçirdi.

Festivalin ilk gününde Bursalı müzikseverlerden tam not alan bando takımlarının yönetici ve şefleri, Heykel’deki tarihi belediye binasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la bir araya geldi. Festivale katılan ekiplere teşekkür eden Başkan Aktaş, tüm vatandaşları festival kapsamında yapılacak etkinliklere davet etti.