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Bursa'da uluslararası 61. buluşma

YAŞAM 05.06.2023, 15:23
Bursa'da uluslararası 61. buluşma

Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali’nin 61’incisi, 07–31 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçı ve grupların katılımıyla gerçekleştirilecek. Festival, 22 ülkeden konuk dansçıların katılacağı 35’inci Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile 07 Temmuz’da başlayacak ve 31 Temmuz’da Yıldız Tilbe konseri ile sona erecek.BURSA (İGFA)  - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen 61’inci ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı, Hilton Otel’de yapıldı.

Festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKSTV Başkanı Sadi Etkeser, BKSTV Yönetim Kurulu, sponsor firmaların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

60 YILDA 1512 SANATÇI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Festivali’nin 1962 yılından beri Bursa’ya mal olmuş ve şehirle özdeşleşmiş özel bir organizasyon olduğunu hatırlattı. Şehirlerin, kültür ve sanatın sahiplenildiği, yaşatıldığı ve geliştirildiği oranda büyüyüp geliştiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Biz de bu anlayışla yer altı ve üstü yatırımlarımızla Bursa’yı daha yaşanabilir hale getirirken,  dünyanın kültür ve sanat takvimine giren etkinliklerimizle de şehrimize değer katıyoruz. Şehrimizin geleneksel kültür-sanat coşkusunu yaşatan değerlerimizden biri de Uluslararası Bursa Festivali’dir. Sadece 1 yıl pandemiden dolayı yapılamayan bir festivali 61 yıldır devam ettirmek kolay değil. Bursa’mızın kültür ve sanat hayatına farklı bir boyut kazandıran festivalimizde, 60 yılda 1197 etkinlikle 1512 sanatçıyı konuk ettik” dedi.

ALTIN KARAGÖZ’LE BAŞLIYOR

Uluslararası Bursa Festivali bu yıl 7 Temmuz’da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile başlayacak ve festival coşkusu 31 Temmuz’a kadar devam edecek. Bursa’nın 17 ilçesini de kapsayan Altın Karagöz’e başvuru yapan 58 ülke arasından sanat komitesi tarafından Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, KKTC, Kosova, Kuzey Osetya, Macaristan, Makedonya, Meksika, Özbekistan, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan ve Tanzanya ekipleri seçildi. Konuk dansçılar, bir hafta boyunca hem Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda hem de Bursa’nın 17 ilçesinde vatandaşlara hünerlerini sergileyecek.

BURSA MÜZİĞE DOYACAK

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın ardından 14 Temmuz’da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın Karsu ile yapacağı performansla Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konsere start verilecek. Bursalılar, festival süresince dünyaca ünlü Sukhishvili dans gösterisini izleyecek, efsane isimler Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam’ı aynı sahnede dinleme imkanı bulacak. Festival, Edis, Özcan Deniz, Muazzez Ersoy, Melike Şahin, Madrigal, Shantel ve Okan Bayülgen’in sahne aldığı Shakespeare’in ünlü trajedisinin sahnelendiği ‘’Richard’’ tiyatro oyunuyla devam edecek. Dünyanın önde gelen müzik yorumcularından UNESCO müzik ödülü sahibi Azerbaycanlı ses sanatçısı Alim Qasimov yine dünyaca ünlü caz müziği sanatçısı Michael Godard, Türkiye’nin klarnet sesi Hüsnü Şenlendirici’nin de eşlik edeceği muhteşem bir performansla aynı sahneyi paylaşacaklar. Ayrıca Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, Dilek Türkan ve Hüseyin Turan ile birlikte özel bir konser verecek. Festivalin finalinde ise Türk pop müziğinin en iyi kadın yorumcularından Yıldız Tilbe sahne alacak.

Festival programını kamuoyu ile paylaşan Başkan Aktaş, bu yıl da dolu dolu bir festivalin Bursalıları beklediğini belirterek, tüm müzikseverleri festivale davet etti.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser de, “Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’in eşsiz sesleriyle başlayan, kuşaktan kuşağa 61 yıldır devam bu öykü, 7-31 Temmuz tarihleri arasında şehrimizi aydınlatmaya devam edecek. Piyasa fiyatlarının yarısı belki daha azı olarak festival biletleri 100 TL ile 400 TL arasında satışa çıkacak. Kar amacı gütmeyen vakfımızın, kültür sanat faaliyetlerine katkılarını artırmak amacıyla her zaman yanımızda olan ve bize güç katan Büyükşehir Belediyemize, Kültür Turizm Bakanlığımıza ve her zaman bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa’nın çok önemli bir kültür kenti olduğunun altını çizen İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise, “Bursa Festivali, 61 yıllık hikayesiyle gerçekten anılmaya değer, devam edilmeye değer ve desteklemeye değer bir etkinlik. Çünkü hikayesi olan her şey pazarlamaya da müsait demektir. 61 yıldır kesintisiz devam etmek ayrıca çok özel" diye konuştu. 

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