Bursa'da üçte bir fiyatına kahve... Kahveler Varank'tan, hesaplar Başkan'dan

Bursa Büyükşehir Belediyesinin iştiraki B Kafe'yi ziyaret eden TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, barista önlüğü takıp gençlere kahve yaptı. Varank'ın yaptığı kahveleri servis eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise gençlerin hesabını da kendisi ödedi.BURSA (İGFA) - Gazze’de yaşanan vahşet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük tepki toplarken, uluslararası zincir markaları boykot eylemleri, yerel markalara yönelme eğilimini hızlandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Burfaş Kafeler ile ‘Hızlı kahve' konseptini şehre kazandırmaya devam ediyor. Tarihi Çarşıbaşı Meydanı başta olmak üzere Altıparmak Millet Kıraathanesi, Merinos Parkı ve Kent Meydanı bölgesinde bulunan mekanlar, kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikasıyla özellikle gençlerden büyük ilgi görüyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’ndaki Burfaş Kafe’de barista önlüklerini giyerek tezgahın başına geçti.

Mustafa Varank, Alinur Aktaş ve Davut Gürkan özellikle gençlerin yoğunlukta olduğu müşterilerden siparişleri alıp kahveleri hazırladı. Hesapları Başkan Alinur Aktaş öderken vatandaşlar hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Varank, Burfaş Kafelerin son dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın vizyoner bakış açısıyla hayata geçtiğini belirterek, "Özellikle İsrail’in Gazze’deki mazlum Filistinlilere yaptığı zulüm sonrasında bunu açıkça destekleyen markalara aslında bir tavır göstermek açısından açılmış bir kafelerdir” dedi.

ÜÇTE BİR FİYATA KAHVE

Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’ndaki Burfaş Kafe’nin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Varank, “Fiyatlarımız uygun. O malum markaların üçte biri fiyatlara ürünler var. Vatandaşlarımız buraya gelip keyifli bir şekilde vakit geçirirken farklı lezzetleri de tadabiliyorlar. Şu an 4 tane Burfaş Kafemiz, Bursa’nın farklı yerlerinde hizmet veriyor. Başkanımızın hedefi, hızlıca 5 tane daha kafeyi açmak. Asıl nihai hedef, Bursa’nın her ilçesinde Burfaş Kafe’nin olması ve vatandaşlarımıza hizmet etmesidir” diye konuştu.

Varank, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek “Tüm Bursa’yı hatta Bursa’ya gelen turist misafirlerimizi Burfaş Kafe’lere bekliyoruz. Kaliteli ürünlerimizden tatsınlar, güzel vakitler geçirsinler. Bu hizmeti yaygınlaştıracağız. Hem bu işi başlattığı ve sürdürdüğü için hem de bu deneyimi bize yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Başkanımız hizmet ettiği müşterilerimize kendi cebinden ikram etmek istedi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

Eski Stadyumun bulunduğu Millet Kıraathanesi yanında, Merinos Parkı içerisinde ve Kent Meydanı’nda da Burfaş Kafelerin hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mudanya’da, ay sonuna kadar da İnegöl’deki kafeyi faaliyete geçireceklerini belirteek, yıl sonuna kadar 5 tane daha geleceğini söyledi.