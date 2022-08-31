Bursa'da tiyatroda heyecan başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın ‘Assitej işbirliğinde’ bu yıl 26.’sını düzenlediği Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’no-de başvurular 4 Eylül’de sona eriyor.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın Büyükşehir Belediyesi adına düzenlediği Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nde geri sayım başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSİTEJ) işbirliğinde bu yıl 12- 17 Kasım tarihlerinde yapılacak Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’ne katılacak tiyatro grupların başvuruları 4 Eylül Pazar günü sona eriyor. Festivalde gösteri yapmak isteyen tiyatro grupları, başvurularını www.bkstv.org.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların açıklandığı 20 gün içinde 14 grubun başvuruda bulunduğu festivalde gösteri yapacak ekipler, Nihal Kuyumcu, Tülay Akgül, Murat Liman, Hakan Silahsızoğlu, Marina Yüce ve Semih Ali Aksoy’dan oluşan sanat kurulu tarafından değerlendirilecek.

Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nde gösteriler; Tayyare Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Barış Manço Kültür Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Görükle Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca, online olarak atölye ve oyunlar da yapılacak. 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin seyirci rezervasyonları, 1 Kasım tarihinden itibaren Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından oluşturulabilecek.