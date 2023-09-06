Bursa'da Teyyareci Mehmet Ali Caddesi yenilendi

Bursa'da Yıldırım’ın mevcut yollarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla altyapı çalışmalarına ağırlık veren Yıldırım Belediyesi ekipleri, 32 bin metrekarelik alana sahip Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’nde sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı.

Trafiğin aksamaması için gece gündüz çalışan ekipler Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’ni daha konforlu hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında 32 bin metrekarelik alana yaklaşık 10 bin ton asfaltın serilirken 4 bin 500 metre refüj bordürü yenilemesi yapılan cadde trafiğe açıldı.

44 BİN TON ASFALT SERİLDİ

2023 yılında 44 bin ton asfalt serdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı içinde yatırım programına aldığımız 9 mahalleye komşu olan Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’nde yol çalışmalarını tamamladık. Şu anda Piremir Mahallesi’nde çalışmalara başladık. Kentimizin daha modern, daha güzel ve daha yaşanabilir olması amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.