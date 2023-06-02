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Bursa'da TENMAK Çalıştayı

YAŞAM 02.06.2023, 15:45
Bursa'da TENMAK Çalıştayı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ortaklığıyla enerji başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda, Türkiye'de enerji, nükleer ve maden araştırmaları, ilgili teknolojiler alanlarında iş birliği konuları ele alındı.BURSA (İGFA) - Çalıştaya BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık,  Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, BTÜ Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Deniz Uçar ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Dağ, kurum yöneticileri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin koordinatörlüğünü üstendiği “TENMAK Çalıştayı” GTÜ Kongre Merkezi’nde  gerçekleşti. Enerji, nükleer; maden araştırmalarında, teknoloji geliştirme çalışmalarına destek vermek ve Türkiye’nin bu alandaki kazanımlarını artırmayı hedefleyen Çalıştaya, BTÜ yönetimin yanı sıra BTÜ Proje Destek Ofisi’nin organizasyonu ile farklı bilim disiplinlerinde çalışmalarını sürdüren çok sayıda BTÜ’lü bilim insanı yer aldı.

Sabah oturumunda gerçekleştirilen TENMAK Proje Çağrıları Bilgilendirme Semineri açılışında BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı birer konuşma yaptılar.

Konuşmasında BTÜ’nün akademik yatırımlarını Türkiye’nin büyüme ve genişleme politikaları çerçevesinde gerçekleştirdiğine dikkat çeken Rektör Çağlar, bu sayede bilimsel etki alanlarının genişlediğini bildirdi. BTÜ olarak teknolojik gelişmenin olmazsa olmazı olan AR-GE ve girişimciliği desteklemeye devam ederken, kalkınmaya katkı verdiklerini söyledi. Çağlar “BTÜ’nün laboratuvar yapılanması, öğretim üyelerinin çalıştıkları stratejik alanlar, ülke kalkınmasına ve istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu günün sorunu olduğu gibi geleceğin de ana konularından enerji başlığı altında üniversitemizde çok sayıda çalışma yürütülmektedir.TENMAK Çalıştayı’nı akademisyenlerimizin araştırmaları hakkında bilgi paylaşma olanağını verdiği için önemsiyorum. Bu çerçevede Türkiye'deki enerji, nükleer ve maden araştırmalarının yürütülmesi ve bu alanlarda kurulacak iş birliklerinin, yeni iş olanakları sağlayacağına ve ekonomiyi geliştirmeye katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar konuşmasında ülkemizde teknolojinin gelişimi ile birlikte AR-GE’ye ve üniversitelere ihtiyacın artığından söz etti. Mantar, Üniversite-sanayi iş birliğinin altını çizdiği konuşmasında, Çalıştayın sonucunda katma değerli, somut çıktısı olan iş birlikteliklerinin kurulacağına inandığını söyledi.

TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı konuşmasında TENMAK’ın, Türkiye’nin enerji, nükleer ve madencilik konularındaki teknolojik ihtiyaçlarını gidermek ve dışa bağımlılığını sona erdirmeyi hedeflediğini kaydetti. Bu alanda Türkiye’deki teknoloji ile birlikte bilgi birikimini artırmak ve ürettiği teknolojik ürünlerin sayı ve çeşidini artırmak üzere çeşitli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen çalıştay aşamasında ise araştırmacılar tarafından “Nükleer Enerji,” “Bor”, “Nadir Toprak Elementleri”, “Temiz Enerji”, “Enerji Araştırmaları”, “TENMAK Destekleri”, “Uluslararası İş Birlikleri” konu başlıklarındaki bilimsel sunumlar gerçekleştirildi.

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