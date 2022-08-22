Bursa'da temel ilkyardıma 'Mod'landılar

Bursa'da Gemlik Basın program yapımcısı ve imtiyaz sahibi Tarık Şeker'in de katılım sağladığı temel ilkyardım kursu Bursa'nın köklü firmalarından Mod İlkyardım Eğitim Merkezi'nde yapıldı.BURSA (İGFA) - İş sağlığı ve güvenliği alanında ve yıllarını ilkyardım eğitim ve eğitimcilerine adamış yaklaşık 20 yıldır eğitimleri bir fiil içinde yer alan kişiler tarafından kurulmuş olan MOD; İlkyardım, eğitimleri ve yangın ,arama kurtarma, alanlarında hizmet veriyor.

Mod İlkyardım Kursu Genel Müdürü Mine Akaray kurs bitiminde öğrencilere ilkyardım öğrenin ve öğretin çağrısında bulundu.

İş kazaları, çalışma yaşamının en önemli sorunu olmaya devam ettiğini belirten Akaray, "Örneğin ülkemizde 2017 yılı içerisinde 95.000 iş kazası meydana gelmiş, 1.900 işçi yaşamını yitirmiş, 3.407 işçi sürekli iş göremez şekilde sakat kalmıştır ve 1.9 milyon iş günü kaybı olmuştur. Ani hastalıklar, afetler, kaza, yangın, yaralanma, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda, ilkyardım bilincinin oluşmamış olması nedeniyle; Bilgisizlikle, tedbirsizlikle, yanlış nakille, ihmal ve sorumsuzlukla, ”ikinci bir defa kurban edilerek” ölen ya da sakat kalan insanlara ve kendimize karşı

sorumlu olmalıyız.Çünkü insan hayatı değerlidir" diye konuştu.

Gemlik Basın İmtiyaz Sahibi Tarık Şeker de, bir saniye sonrasında insanın başına ne geleceğini bilmediğini belirterek, "Hayatta yaşıyor olmanın, ilk yardım eğitimi konusunda bilinçsiz olmak sanırım insanlar için en büyük çelişkilerden birisidir. Kimileri yerde nöbet geçiren kişiye yardım yapmak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. İşte maalesef ki her an herkesin başına gelebilecek böyle durumlar için ilk yardım eğitiminin gerekliliği ortaya çıkıyor" dedi.