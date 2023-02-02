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Bursa'da tek bölümlük TSM konseri
YAŞAM 02.02.2023, 17:18
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Bursalıları müzikle buluşturmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları Kemal Alevli ve Ayşe Sağlam, Tayyare Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir konser verdi.
Tek bölüm olarak yapılan konserde icra edilen repertuar Hicaz, Kürdilihicazkar ve Muhayyerkürdi makamındaki eserlerden oluştu.
Beğeni ile izlenen konserin sonunda sanatçılar Ayşe Sağlam ve Kemal Alevli'ye plaket ve çiçeklerini, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik takdim etti.
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