Son Dakika

Bursa'da tarihi mescitte 65 yıl sonra ilk Cuma

YAŞAM 05.05.2023, 17:38
Bursa'da tarihi mescitte 65 yıl sonra ilk Cuma

Bursa’da 1958 çarşı yangınından sonra vasfını yitirip, önce dükkana dönüşen, ardından tamamen yok olan Sağrıcı Sungur mescidi restorasyonun ardından tam 65 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, kentin kalbindeki hayranlık uyandıran tarihi dönüşümü de gözler önüne serdi. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan tarihi bölgede, proje kapsamında etrafı dükkanlarla sarılı 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi gün yüzüne çıkarılmıştı. Etrafı açılan türbenin çevresinde yapılan kazı çalışmalarında ise geçmişi 1549’a kadar uzanan tarihi mescidin temel kazılarına ulaşılmıştı.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Şer’iyye sicillerine göre Osmanlı’nın 4’üncü sultanı Yıldırım Bayezid Han’ın kız kardeşi Fatma Sultan tarafından 1549 yılında yaptırıldığı anlaşılan tarihi mescidin bakım ve onarımının da uzun yıllar Şeyhülislam Esiri Mehmed Efendi tarafından yapıldığı belirlendi. 1681’de ölen Esiri Mehmet Efendi camiye bitişik yaptırdığı türbeye defnedilirken, büyük Bursa depreminde zarar görmesine rağmen 1958 çarşı yangınına kadar mescit olarak kullanılan yapı, yangın sonrası kullanılamaz hale gelince dükkana çevrilmiş, bölgenin ticarethanelerle dolmasının ardından da tamamen yıkılıp, temelleri üzerine yeni işyerleri yapılmış. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘tarihe vefa’ projesi kapsamındaki kazılarla ortaya çıkarılan temeller üzerinde başlanan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bundan 474 yıl önce yaptırılan mescit ve yanındaki türbe ilk günkü ihtişamına kavuşurken, proje kapsamında Esiri Mehmet Efendi’nin ailesine ait olduğu belirlenen 12 hazire de yeniden düzenlendi.

Daha önce etrafı dükkanlarla çevreli olan ve ağırlıklı olarak otopark olarak kullanılan bölge, proje kapsamında kentin en ayrıcalıklı meydanlarından birine dönüştü. Küllerinden doğan Sağrıcı Sungur Mescidi, restore edilen türbe, düzenlenen hazireler, mescit önünün meydana dönüştürülmesi, zemin düzenleme, peyzaj, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarıyla bölgenin kimliği tamamen değişti. 1958 çarşı yangınına kadar ibadetin yapıldığı Sağrıcı Sungur Mescidi, tam 65 yıl sonra kılınan Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Tarihi bölgede tarihi bir gün yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Efkan Ala ve bölge esnafı da cuma namazını tarihi mescitte kıldı.

“KAPISI HEP AÇIK KALIR”

Cuma namazı çıkışında hem ibadete açılan Sağrıcı Sungur mescidi hem de bölgede devam çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yıllar sonra ilk cuma namazını kılmak nasip oldu. Allah'a hamdediyoruz, şükür ediyoruz bize bugünleri gösterdiği için. İnanıyor ve ümit ediyorum ki kıyamete kadar inşallah burada bir daha hiç ara verilmeden vakit namazları da dahil namazlar kılınır. Bu mescidin kapısı hep açık kalır ve bu güzel mekanlar da inşallah kıymetli esnafımıza bol bereketli kazançlar olarak döner. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Projemiz devam ediyor ama bugün ilk cuma namazını kılmak için bir araya geldik. Bu bölge ile ilgili bir hayalimiz vardı.  Ben burada Cumhurbaşkanımızı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle projemiz hızla ilerliyor. Burası hem gece hem gündüz vatandaşlarımızın gelip, vakit geçirebileceği, hatıralarını yad edebilecekleri Bursa’nın gerçek sembollerin biri olacak” diye konuştu.

Cuma namazı sonrası vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 30 51
6. Kayserispor 31 48
7. Konyaspor 31 45
8. Trabzonspor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 30 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 30 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Göztepe 33 57
7. Bodrumspor 33 55
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 33 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 33 79
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 33 63
5. Liverpool 34 59
6. Brighton 32 55
7. Tottenham 34 54
8. Aston Villa 34 54
9. Brentford 34 50
10. Fulham 34 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 33 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 34 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16