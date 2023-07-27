Bursa'da Tarihi Irgandı Köprüsü hakkında bilmedikleriniz

Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan Tarihi Irgandı Köprüsü, hat sanatından ebruya, ahşap oymadan ney derslerine kadar uzanan el işçiliğinin en güzel örneklerini sunan zanaatkâr esnafa ev sahipliği yapıyor.Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Irgandı Köprüsü’nün tarihini Herkes Duysun mikrofonlarına anlatan köprü esnaflarından Recep Bey, Bursa’nın sembol mekanlarından biri olan Irgandı Köprüsü ile gurur duyduğunu belirtti.

Irgandı Köprüsüne, dünyanın ilk çarşılı köprüsü diyebileceklerini belirten Recep Bey, "1442 yılında yapılmış. 2.Murat döneminde Hacı Muslihiddin’in oğlu Ali tarafından Mimar Timurtaşpaşa’ya yaptırılmış. Zamanında kendisi ipek kumaş tüccarıymış ve kumaşları Hicaz’dan ve Tebriz’den temin edip bu köprü üzerinde teşhir edip satıyormuş. Irgandı Köprüsü, o günlerden bugünlerimize gelen gurur duyduğumuz, Bursa’nın sembol mekanlarından biridir.” dedi.

IRGANDI KÖPRÜSÜNDE HANGİ EL SANATLARI İCRA EDİLİYOR?

Köprüde hangi zanaatkarların olduğuna ilişkin de bilgiler veren Recep Bey, “Köprü üzerinde 17 dükkan var. İznik Çini atölyesi var. Hattat Demir Ali Bey var. Hediyelik eşya ve gümüş tasarımı yapan bir dükkan var. Ney atölyesi var ve burada hem ney üretimi hem de tesbih üretimi yapılıyor, aynı zamanda ney dersleri veriliyor. Butik bir kafemiz var. Geleneksel Osmanlı el sanatlarıyla kıyafetler tasarlayan Zeynep Hanım var. Süsleme sanatı, tezhip sanatı icra eden Zeynep Hanım var. Anadolu başlıklarını tasarlayan devlet sanatçısı Hatice Hanım’ın atölyesi var. Ebru atölyesini işleten aynı zamanda köprümüzün dernek başkanı olan Mutlu Hanım var. Dünyaca ünlü ahşap oyma sanatı icra eden Bekir Ustamız var. Burada çok kıymetli sanatçılarımız ve ustalarımız var. Köprüyü ziyaret edenlere bu güzel el sanatlarını tanıtmaya gayret ediyoruz. Bursa’yı bir insan silüetinde düşünürsek Irgandı Köprüsü inci gerdan gibi… Bursa için Ulucamii, Kozahan ve Yeşil Türbe ne kadar kıymetliyse, Irgandı Köprüsü de en kıymetli, en özel yerlerden biridir.” diye konuştu.

https://youtu.be/ebwtnF3zKQU