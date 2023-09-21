Bursa'da su da tasarruf vurgusu

Bursa’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluğun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 civarında daha fazla olması yüreklere su serpiyor.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı yatırımlarıyla yüzde 20’ler seviyesine inen içme suyundaki kayıp kaçak oranıyla Türkiye’ye örnek olan Bursa’da, mevcut su rezerviyle 2023 yılının içme suyu anlamında sorunsuz tamamlanması hedefleniyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda geçen yıl bu dönemde yüzde 32 olan doluluk bu yıl yüzde 49, Nilüfer Barajı’nda ise geçen yıl yüzde 49 olan doluluk bu yıl yüzde 65 olarak ölçüldü. Doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 50 civarında fazla olması umut verirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yılı sonuna kadar Bursa’da su temini konusunda endişe yaşanma ihtimalini çok düşük olarak gördüklerini vurguladı.

TASARRUF ŞART

Sonbahar yağışları ve yaklaşan kış mevsimi koşulları dikkate alındığında, barajlardaki su seviyelerinin daha da yükselmesinin beklendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Doluluk oranları, bu yıl içerisinde Bursa’yı bekleyen herhangi bir susuzluk tehlikesinin yaşanma ihtimalinin zayıf olduğuna işaret ediyor. Şu an itibarıyla normal koşullarda toplam su rezervimiz, içme suyu ihtiyacımızı yıl sonuna kadar karşılayacak düzeyde. Ancak barajlardaki su seviyelerinin yeterli miktarlarda olmasına rağmen, su tasarrufunu elden bırakmayalım” dedi.