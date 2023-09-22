Bursa'da 'sprey seni çağırıyor'

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sprey seni çağırıyor’ sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Grafiti Şenliği, 8 Ekim Pazar günü grafiti meraklılarını Hüdavendigar Kent Parkı’nda buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları ‘bir tuval gibi kullanıp’ sanat eserine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 2. Bursa Grafiti Şenliğine imza atıyor. ‘Sprey seni çağırıyor’ sloganıyla düzenlenecek şenlikte, taşınabilir pano sistemiyle Hüdavendigar Kent Parkı’nda tam bir renk cümbüşü yaşanacak. Şehir içi ve şehir dışından gelen profesyonel ve amatör grafiti sanatçılarının yanında Bursa’ya renk katmak isteyen tüm vatandaşlar, şenlikte hünerlerini sergileyebilecek.

Organizasyonda kullanılan sprey, boya ve benzeri tüm malzemeler Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, şenliğe katılmak isteyen amatör ve profesyonel grafiti sanatçılarının, 5 Ekim Perşembe gününe kadar https://beyazmasa.bursa.bel.tr/WebBasvuru/grafitibasvuru#/ adresindeki başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Vatandaş katılımı için form doldurmaya gerek olmazken, akşam saat 18.00'a kadar sürecek şenlikte, vatandaşlar keyifli bir hafta sonu geçirecek.