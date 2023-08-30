Bursa'da sokak lambası bakımında sürpriz misafir

Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, Bursa'nın Vatan Mahallesi'nde bulunan Bakırcı Sokak'ta gerçekleştirdiği sokak aydınlatma armatürü değiştirme çalışmasında örnek bir davranış sergiledi.BURSA (İGFA) - Bursa'da UEDAŞ ekipleri, sokak aydınlatma sistemlerinin bakım ve yenileme çalışmaları çerçevesinde, armatürü değiştirmek üzere Bakırcı Sokak'a geldi.

Sokak aydınlatma direkleri için gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında ekipler, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Yanmayan lambanın içine yuva yapan kuş, ekipleri şaşkına çevirdi.

Durumu değerlendiren ekipler, kuş yuvasının zarar görmemesi ve kuşların rahatsız edilmemesi için özenli bir şekilde hareket ederek, aynı direğe farklı bir armatür takarak çözüm üretmeyi tercih etti.

Çalışma sırasında ortaya çıkan bu sevimli olayın görüntüleri hem çalışanların hem de bölge sakinlerinin içini ısıttı.