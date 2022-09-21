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Bursa'da SMA hastası yararına Kadınlar Matinesi
YAŞAM 21.09.2022, 09:11
Bursa'nın tanıdık simalarından ünlü DJler Muratt Mat ve Furkan Ülker, sosyal medya ve sokak röportajlarıyla yakından tanınan yetenekli sunucu ve müzisyen Bursa yeşil mikrofon Deniz, SMA hastası minik Tuğrul için düzenlenen yardım gecesinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - DJler Muratt Mat, Furkan Ülker ve Yeşil Mikrofon'un sahne performansları düzenlenen Kadınlar Matinesi'nde geceye damga vurdu.
Ayrıca geceye özel dans ekibi ve yerel sanatçılar da eşlik ederken özel çekilişler ile minik Tuğrul'a davetlilerde katılımlarıyla destek oldu.
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