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Bursa'da simit ve tahanlılar başkandan, çaylar vekilden

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sosyal medyadan duyurduğu Tarihi Abdal Meydanında düzenlenen sahur programına gençler yoğun ilgi gösterdi. Programda simit ve tahanlıları Başkan Aktaş ısmarlarken, çaylar da Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan geldi.BURSA

YAŞAM 17.03.2024, 11:33
Bursa'da simit ve tahanlılar başkandan, çaylar vekilden

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sosyal medyadan duyurduğu Tarihi Abdal Meydanında düzenlenen sahur programına gençler yoğun ilgi gösterdi. Programda simit ve tahanlıları Başkan Aktaş ısmarlarken, çaylar da Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş’ın iki senedir Ramazan ayında sosyal medyadan ‘Sahurda Abdal meydanındayız’ paylaşımıyla binlerce gencin akın ettiği programın üçüncüsü bu Ramazan’da da gerçekleşti.

Başkan Alinur Aktaş’ın sosyal medyadan yaptığı, ‘Gelenekseli bozmadık, bu gece saat 02.00’de Mustafa Varank Bakanım ile Abdal'dayız. Kimler sahurda bize katılıyor? Tahanlılar ve simitler benden. Çaylar da sizden olsun mu Sayın Bakanım?’ paylaşımı sonrası çok sayıda vatandaş Abdal Meydanı'ndaki tarihi fırının önüne geldi. Buluşmaya Başkan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank ve Mustafa Yavuz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve meclis üyeleri de katıldı. Gençlerle çay, simit ve tahanlı pide eşliğinde gençlerle sahur yapan Başkan Aktaş, bol bol sohbet edip hatıra fotoğraf çektirdi.

Sahur programında meydanı hınca hınç dolduran gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın Osmanlı’yı kuran ve birçok değeri içerisinde barındıran bir şehir olduğunu söyledi. İlk 6 padişaha ve onlarca evliyaya ev sahipliği yapan Bursa’nın çok özel mekanları olduğunu hatırlattı. Onlardan bir tanesinin de Abdal Meydanı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Abdal Mehmet Efendi’nin huzurunda hem Bursa’nın tahanlısını ve simidini gençlerle birlikte yemek ayrı keyif. Geçen senelerde başlattığımız Ramazan geleneğini sürdürüyoruz. Bu markanın gelişmesi için yoğun çaba harcayan esnafımıza da teşekkür ediyorum. Bursa, genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye’ye örnek bir şehir. Geçen sene olduğu gibi bu seneki çağrımıza da karşılık verip alanı dolduran gençlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Sahur sonrası kahveler de bizden. Gençlerimizi Burfaş Kafe’lere de bekliyoruz. Altıncı şubeyi yakında açacağız. Göreve geldiğim günden beri gençler için yenilikler ve ayrıcalıklar ortaya koymaya çalıştık. Bu heyecanla 16 tane gençlik merkezi açtık. Gençlerin hayatına dokunmak için burslardan YKS kurs merkezlerine varana kadar ciddi çeşitlendirme yaptık. Yeni dönemde yeni sürprizlerimiz de olacak. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Bursalılara hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan ayınız mübarek olsun” dedi.

“GENÇ DOSTU BİR BURSA’MIZ VAR”

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bir çağrıyla Abdal Meydanı’nı dolduran ve Başkan Alinur Aktaş’ın sahur sofrasını paylaşan gençlere teşekkür etti.

Bursa’nın bütün değerleriyle kadim bir şehir olduğunu belirten Varank, kültürü, sanatı, tarımı, turizmi, ekonomisi, sanayisi, sporu, müteşebbisleriyle Türkiye’nin örnek şehirlerinden birisi olduğunu ifade etti. Bu şehre hizmet edebilmenin şereflerin en büyüğü olduğunu anlatan Varank, “Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da verdiğiniz emaneti belediye başkanlarımız en iyi şekilde temsil ederek en güzel şekilde hizmet edecekler. Yeni projelerle önümüzdeki dönemde yolumuza devam edeceğiz. Sizlere hizmetkar olmak istiyoruz. Hemşerilerimize ‘Allah razı olsun’ dedirtebiliyorsak bizim için en büyük rütbe odur. Bu anlayışla hizmet ediyoruz. Önümüzdeki dönem için de bize güvenin. Şimdi kadar yapılan hizmetleri, Bursa Yüzyılına hazırlayacak altyapılar olarak yaptık. Şimdi üstüne yeni projelerimizi koyacağız. Genç dostu bir Bursa’mız var. Gençlik merkezlerinden, kütüphanelere ve Burfaş Kafe’lere kadar birçok hizmet var. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Burfaş Kafeleri, gönül bağı kurarak açıyoruz. Daha nice hizmetlerle beraber yol yürüyeceğiz. 1 Nisan’dan itibaren aynı hızla, heyecanla ve coşkuyla yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki siz yanımızda olun. Bir çağrımızla bu alanı dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun” diye konuştu.

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