Bursa'da şiir dolu buluşma

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini 1992 yılında Bursa’da düzenlediği ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri’, 30’uncu yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla dünyanın dört bir tarafından gelen 80 şairin katılımıyla tekrar Bursa’da yapılıyor.BURSA (İGFA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de dünyanın dört bir tarafından şiir dostlarını bir araya getirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ilki 1992’de Bursa’da gerçekleştirilen ve iki yılda bir Türk dünyasının farklı ülkelerinde organize edilen ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri’, 30’uncu yılında Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla yeniden Bursa’da yapılıyor.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 13-14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen şölene; Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra Azerbaycan, İran, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Moldova, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Yunanistan ve Romanya’dan çok sayıda şair katılıyor. 3 gün sürecek olan şölende; ‘30 yıl önceki ilk etkinliğe katılıp bugün yaşamayan’ Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Erdem Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Rauf Parfi, Ragıp Karcı, Tomambay Moldagali, Hamit Nutki, Mehmet Aslan ve Osman Turkay adına da şiir fasılları düzenlenerek hatıraları yaşatılacak. Ayrıca aynı organizasyon çerçevesinde Süleyman Çelebi, Eşrefoğlu Rumî ve Niyazi Mısrî adına ödüller verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şiir dostlarını şiir şehri Bursa’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bursa’nın Osmanlı devri edebiyatının ilk nüvelerinin verildiği yer olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bir devletin sağlam temeller üzerine inşa edilmesinin ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin ancak kendine has edebiyat-sanat eserlerinin vücut bulmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

30 yıl önce Bursa’da başlatılmış bir programa Osmanlı’nın dibacesi olan Bursa’da tekrar ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Aktaş, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Mehmet Kurtoğlu ise, Türk dünyasının en büyük ve geniş katılımlı edebiyat ve kültür faaliyeti olan şölenin 1992 yılında Bursa’da başladığını, 15’incisinin de Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ‘15 ülkeden 80 şairin katılımıyla’ yine Bursa’da gerçekleştirildiğini dile getirdi. İlk törene katılan şairlerin katılımıyla programın düzenlediğini hatırlatan Kurtoğlu, programa ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi ile TİKA’ya, emeği geçenlere teşekkür etti.

ŞİİR ÖDÜLLERİ DE TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların sonrasında Mehmet Doğan tarafından Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür Berat'ı verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Türk Dünyası’ konulu şiir yarışmasının kazananlarına da ödülleri takdim edildi. Talat Ülker ‘Azatlık Türküsü’ şiiriyle birinci, Mustafa Bilir ‘Türk’ün Türküsü’ şiiriyle ikinci ve Durmuş Kaya da ‘Sana Baktığım Zaman’ şiiriyle üçüncü oldu. Birinciye 8 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye de 4 bin TL para ödülü verildi.

Adem Alan ‘Ufka Yolculuk’ şiiriyle ve Yunus Laçin de ‘Dasitan-ı Türk Dünyası’ şiiriyle 2 bin TL’lik mansiyon ödülü aldı.

Yarışmada, Gular Ismailova da ‘Türk’ün Devlet Ağacı’ şiiriyle Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görüldü.