Bursa'da sel mağdurlarına Kızılay eli

Bursa’da yaşanan sağanak yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerin çadırlarını sel bastı. Yaşanan olayın hemen ardından Yenişehir Belediyesi tarafından güvenli bir depoya alınan 270 mevsimlik işçi ve 30 çocuğa Türk Kızılay Bursa Şubesi ekipleri, sıcak yemek ve battaniye yardımı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 270 mevsimlik işçinin ve 30 çocuğun kaldığı 80 çadırı su bastı. İhbar üzerine bölgeye giden Kızılay ekipleri, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi ile koordinasyonlu bir çalışma gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyesi tarafından güvenli bir depoya yerleştirilen vatandaşlara yardım elini uzatan Türk Kızılay Bursa Şubesi, sıcak yemek ve battaniye yardımı yaptı. Selin ardından da bölgeden ayrılmayan Kızılay ekipleri, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarına bugünde karşılık vermeye devam etti.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Murat Tutanç, Yenişehir'e bağlı Menteşe Köyü’nde 80 çadırda kalan mevsimlik işlerimizin çadırlarını aşırı yağıştan dolayı su bastığını belirterek, Kızılay olarak haberi alır almaz gönüllülerle birlikte bölgeye gittiklerini söyledi. Başkan Tutanç, "Yenişehir Belediyemizin güvenli bir depoya yerleştirdiği vatandaşlarımıza gece boyunca sıcak yemek ve battaniye yardımı yaptık. Yağmurun dinmesiyle birlikte bölgede Büyükşehir Belediyemiz ve Yenişehir Belediyemizin yaptığı düzenleme çalışmalarıyla, alan yeniden eski haline getirildi diyebiliriz. Kızılay’ın bölgede sıcak yemek dağıtımı da gün boyunca devam etti. Her türlü ihtiyaçta, vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.