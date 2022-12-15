Bursa'da Şeb-i Arus konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlâna'nın 749. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla konser düzenlendi.BURSA (İGFA) - Hazreti Mevlâna'nın 749. vuslat yıldönümü dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından şeb-i arus programı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da sahne alarak Mesnevî’den hikayeler paylaştığı gecede, Türk Sanat Müziği sanatçıları Zekâî Dede Efendi’nin Isfahân makamında Mevlevî Âyin-i Şerifi’ni seslendirirken Galata Mevlevihane semazenleri de sema gösterisi yaptı.

İzleyenlerin huzurlu anlar yaşadığı programın sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan tarafından Bahadır Yenişehirlioğlu'na ve Semâzenbaşı Selçuk Gürez’e çiçek takdim edildi.