Bursa'da Saygılıer'in yardım gecesi içleri ısıttı!

Bursa'da "Bir evide sen ısıt, çocuklar üşümesin" adıyla düzenlenen Bursa Saygılıer'in yardım gecesi amacına ulaştı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Burcu Saygılıer ve Ayşe Yeşim Arda sponsorluğunda "Bir Evi de Sen Isıt Çocuklar Üşümesin" adıyla düzenlenen yardım gecesi renkli görüntülere sahne oldu.



Bursa'nın çeşitli yerlerinden katılımın yoğun olduğu gecede, sahne alan sanatçı ve katılan misafirlerle etkinlik anlamına da ulaştı.

Programı düzenleyen Saygılıler, gelen her yardımın kömür olarak çocuklara yansıyacağını belirterek, "Bu da o çocukların gülümsemesi demektir. Bu gece de bizi yalnız bırakmayan başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve sevgili konuklarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

"Hem bireysel görüşüm, hem de başkanlığını yaptığım teşkilatın en önemli kavramlarından birisi yardımdır" diyen Saygılıer, "Özellikle çocuklarımıza duyarsız kalamayız. Yani yardımlar bizim vazgeçilmezdir" diye konuştu.