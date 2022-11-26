Bursa'da salonda arkeolojik kazı

Toplumda arkeoloji bilinci oluşturulması amacıyla Arkeoloji Kulübü aracılığıyla yetişkinlere yönelik saha uygulamaları yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Çocuklar İçin Arkeoloji işbirliğiyle ilkokul öğrencilerini zamanda yolculuğa çıkardı.BURSA (İGFA) - Bursa’da alt ve üst yapı yatırımları ile kenti geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan sosyal ve kültürel etkinliklerde de hız kesmiyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bursa Arkeoloji Kulübü’nün, ÇİA (Çocuklar İçin Arkeoloji) işbirliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle başlattığı ‘Kültür Varlığım Anadolu Projesi’ kapsamında ilkokul öğrencileri de arkeoloji bilimi ile tanışıyor. Proje kapsamında il genelindeki 50 ilkokul gezilecek ve alanında uzman arkeologlar 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine hem arkeolojiyi anlatacak hem de kazı tekniklerini uygulamalı olarak gösterecek.

CEREN ÖZÇELİK HAN EŞLİK ETTİ

Projenin 11 Eylül İlkokulu’ndaki etabı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Okulun çok amaçlı salonu adeta kazı alanına dönüşürken, Çocuklar İçin Arkeoloji’den Arkeolog Ceren Özçelik Han, öncelikle bilgilendirme sunumu yaptı. Daha sonra arkeolojik kazı atölyesine katılan küçük öğrenciler, farklı bir kazı deneyimine ortak olmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklara arkeoloji bilimini tanıtmak, arkeologların çalışma prensiplerini öğretmek ve kültür varlıkları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak için 2019 yılından beni çalıştıklarını belirten Han, “Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Arkeoloji Kulübü ile sağladığımız işbirliğinde 50 farklı okulda sene boyunca çocuklarımızla buluşmak üzerine yola çıktık. Oldukça verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız tarih öncesi çağları öğreniyor. Aynı zamanda da bir kazı simülasyonu ile deneysel arkeolojiye de adım atıyorlar. Oldukça verimli geçen bir çalışma oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz” dedi.

Küçük arkeologlar da özellikle projenin uygulama bölümünden büyük keyif aldı