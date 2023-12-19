Bursa'da şair ve yazar dostlarından Ali Bilgiç için 'Ustalara Vefa' etkinliği

Bursa'da matbaa, şair ve gazeteciliği 60 yılı aşkın bir süredir devam ettiren Yenişehirli Ali Bilgiç için şair ve yazar dostları "Ustalara Vefa Şiir Dinletisi" etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 60 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Ali Bilgiç, 1963'te kurduğu Yenişehir Gazetesi'ni halen okurlarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

Matbaacı ve gazeteciliğinin yanı sıra şairliği de bulunan Ali Bilgiç için, yazar dostları 'Ustalara Vefa' etkinliği düzenledi.

Şair ve yazar Muhsine Arda ile Binay Kazan'ın düzenlediği Bursa'nın usta şairlerinden Ali Bilgiç'in hayatına anlam katan şiirlerinin seslendireceği etkinlik, 24 Aralık Pazar günü saat 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Nilüfer'de Ataevler Metro İstasyonu yanındaki Adranos Hotel'de gerçekleştirilecek.

ALİ BİLGİÇ KİMDİR?

1944 yılında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde doğan Ali Bilgiç, ilk ve ortaokulu Yenişehir’de okudu. Liseyi Bilecik'te okurken öğrenimini yarıda bırakarak edip gazeteciliğe başladı. 1960'dan sonra yazı ve şiirleri gazete ve dergilerde basıldı. 1 Ocak 1963'ten beri haftalık Yenişehir gazetesini çıkarıyor. 1975'te Anadolu Basın Birliği'nin kuruluşunda etkin rol oynadı, bu birliğin yönetim kademelerinde bulundu. Basın kartı sahibi olan Bilgiç, 2009 yılından sonra da gelişen teknolojiye ayak uydurup e-gazete çıkartarak, gazetesini