Bursa'da sahne 'şantiye'ye döndü!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 28 Nisan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinlikleri kapsamında, iş kazalarına tiyatral gösteri ile dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok küçük dikkatsizliklerin can kayıplarına yol açtığına bile tanık olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, 28 Nisan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde farklı bir etkinliğe imza attı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda iş güvenliğine yönelik farkındalığın artırılmasına yönelik yaklaşık 1,5 saatlik ‘’Bize Bir Şey Olmaz’’ isimli interaktif tiyatro gösterisi sunuldu. Gösterileride basit gibi görünen tedbirlerin alınmaması yüzünden yaşanan kazalar sahnelenirken, izleyicilerin interaktif katılımıyla yaptıkları önerilerle sahnedeki kazaların önlenmesi sağlandı.

İş sağlığı ve güvenliği konusuna farklı bir yaklaşık getiren ve Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanları, şube müdürleri ve personelinin de katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konunun önemine dikkat çekti. 19 yıldır belediye başkanı olduğunu ve bu süre içinde maalesef çeşitli iş kazalarına tanıklık ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Maalesef çok küçük, basit dikkatsizlikler yüzünden aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Çok basit önlemleri almadığı için veyahut o bareti, o maskeyi takmadığı için, ekipmanı doğru ve dikkatli kullanmadığı için bırakın yaralanmayı, iş kazası geçirerek sakat kalan, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Siz işinizi doğru ve sağlıklı bir şekilde yaparsanız, ancak o zaman hayatınıza sağlıklı bir şekilde devam edebilirsiniz. İster ofis, ister saha çalışanı olun mutlaka her işin kendine göre ufak da riskleri var ve biz bunu bilip, ona göre tedbirlerimizi almalıyız. Hem kendiniz için hem sevdikleriniz için hem de kurum için çok daha dikkatli olmanızı diliyorum” dedi.