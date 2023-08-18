Bursa'da sahne 'Adam Olacak Çocuklar'ın

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından Kültür Akademisi bünyesinde pilot proje olarak uygulanan “Barış Abi Hatırasıyla 7’den 77’ye Adam Olacak Çocuk ve Barış Manço Şarkıları” konseri Bursalılarla buluşmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yeniköy (Boğaz) konser alanında ve Gemlik 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen programda, Bursa Erkek Lisesi, Bursa Kız Lisesi ve Gençleşen Türküler Proje Topluluğu ses ve saz sanatçıları ‘hal hal, dağlar dağlar, işte deve işte hendek ve arkadaşım eşek’ gibi çağdaş ozan Barış Manço şarkılarını başarıyla yorumladı.

Seyirciler arasındaki minik Bursalılar, Barış Manço’nun efsane yarışması Adam Olacak Çocuk yarışmasına katılarak seyircilerden 10 tam puan ve bol alkış aldı.

Verdikleri cevaplarla tüm seyredenleri kahkahaya boğan minikler, aynı zamanda Barış Manço şarkılarına de eşlik etti.

Program, 18 Ağustos’ta Kumla İskele Meydanı’nda, 24 Ağustos’ta Mudanya BUDO İskele Meydanı’nda, 3 Eylül’de ise Mihraplı Parkı’nda Bursalı sanatseverlerle buluşacak.