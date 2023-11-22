Son Dakika

Bursa'da saha ve zeminler spora elverişli hale getiriliyor

YAŞAM 22.11.2023, 15:12
Bursa'da saha ve zeminler spora elverişli hale getiriliyor

Bursa’da gençleri spora yönlendirmek amacıyla kente yeni yeni spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan özellikle amatör spor kulüpleri tarafından yoğun olarak kullanılan mevcut futbol sahalarını yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın spor kenti özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğine de devam ediyor.

Bu sezon için Nisan ayında 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon TL’lik nakdi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, amatör kulüpler tarafından yoğun olarak kullanılan futbol sahalarını yenileme çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor. Bir taraftan ihtiyaç duyulan bölgelere yeni futbol sahaları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, mevcut tesisleri yenileme çalışmalarına Şükraniye, Ataevler, Mesut Göçmen, Ayyıldız, Mimar Sinan ve Ertuğrulgazi spor tesislerini de ekledi. Bu sahalarda yıpranan zemin tamamen sökülüyor ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesi için zemin yenileniyor.

Şükraniye Spor Tesisleri’ndeki çalışma tamamlanma aşamasına gelirken, Ataevler Spor Tesisleri’nde de zemin halı söküm işlemi tamamlandı ve zemin serme işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacak. Bu sahaların tamamlanmasının ardından da etap etap Mesut Göçmen, Ayyıldız, Mimar Sinan ve Ertuğrulgazi spor tesislerinin zeminleri yenilenecek.

Bursa’da her çocuk ve gencin en az bir spor dalı ve sanat dalı ile uğraşmasını arzuladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu doğrultuda amatör spor kulüplerinin de önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti. Amatör spor kulüplerinin kısıtlı imkanlarla çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi adına önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Biz de imkanlarımız ölçüsünde onlara her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Nakdi yardımların yanı sıra spor malzemesi desteğinde de bulunuyoruz. Bu çalışmalardan en önemlisi, müsabakaların yapıldığı sahaların yenilenmesi çalışması. Doğrudan sporcu sağlığını ilgilendirdiği için saha zeminlerinin kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Bu güne kadar pek çok sahada bu yenileme işlemini tamamladık. Etap etap çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, sporcularımız maçlarını daha sağlıklı ortamda yapma imkanı bulacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3