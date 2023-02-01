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Bursa'da saha ekibi Osmangazililerin hizmetine koşuyor

YAŞAM 01.02.2023, 09:42
Bursa'da saha ekibi Osmangazililerin hizmetine koşuyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin vatandaşların sıkıntılarına çözüm olmak ve belediye ile vatandaşlar arasında köprü kurmak adına oluşturduğu 21 kişilik saha ekibi, kapı kapı dolaşarak halkın hizmetine koşuyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin Osmangazililerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve en kısa sürede çözüm sunabilmek amacıyla oluşturduğu 21 kişilik saha ekibi, ilçede çalınmadık kapı bırakmıyor.

2022 yılında 122 mahalleye giden ekipler, 8 bin 192 sokağa girerek 24 bin 275 haneyi ziyaret etti. 10 bin 428 kişi ile de telefonla görüşen ekipler, toplam 34 bin 703 kişi ile iletişim kurarak sıkıntı ve taleplerine kulak verdi. Görüştükleri vatandaşlardan 5 bin 59 talep alan ekipler, bu talepleri çözüme ulaştırarak vatandaşların yüzünü güldürdü.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde oluşturulan saha ekibi, kapı kapı dolaşarak belediye hizmetleriyle ilgili bilgi veriyor. Vatandaşların sıkıntı ve ihtiyaçlarını tespit ederek sorunların çözümünü hızlandırıyorlar. Vatandaşların sadece Osmangazi Belediyesi ile ilgili değil diğer kamu kurumları ile de alakalı taleplerini de çözüme kavuşturan ekipler, ilçenin merkeze uzak mahalleleri de dahil olmak üzere görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Tespit edilen sorunlar ilgili müdürlükler ile kurumlara iletiliyor ve hızlı çözüm için çalışmalara başlanıyor. Saha ekibi ayrıca, vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet ya da memnuniyetsizliğini de tespit ediyor.

“OSMANGAZİLİLER KENDİLERİNİ YALNIZ HİZZETMESİNLER”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, saha ekibini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Halkla iç içe, halk için bir belediyecilik anlayışıyla görevlerinin başında olduklarının altını çizen Başkan Dündar, “Vatandaşlarımız çözümsüz kalmasın, kendilerini yalnız hissetmesinler diye var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorun, talep ve beklentilerini birebir dinleyebilmek, sorunları yerinde tespit etmek ve çözüme kavuşturmak çok önemli. Bu çalışma bize bir yandan kendi eksikliklerimizi görme, diğer yandan da vatandaşlarımızdan gelen önerileri değerlendirme şansı veriyor. Vatandaşlarımız en sıkıntılı günlerinde bile kendilerini yalnız hissetmesin. Çünkü biz her zaman vatandaşımızın yanındayız” dedi.

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