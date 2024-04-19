Bursa'da sağlık sektöründe kariyer fırsatı

Gelişen teknolojiler, günümüzdeki meslekler ve iş gücü üzerinde doğrudan etkisini sürdürürken, insan hayatında tartışılmaz rolleri bulunan bazı meslekler ise bugün olduğu kadar gelecekte de vazgeçilmez olmaya devam edecek.BURSA (İGFA) - Sağlık sektörü çok önemli olmaya devam ediyor. Çünkü sağlık, herkesin öncelik listesinde ilk sırada yer alır. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının olmadığı bir dünya düzeni düşünülemez.

İşte size harika fırsat!

ATT, Paramedik, ebe, hemşire (yenidoğan, yoğunbakım, ameliyathane, cerrahi ve dahili kat hemşiresi) anestezi teknisyeni gibi alanlarda, tecrübeli ve tecrübesiz sağlık personeli arayışları devam ediyor.

Bu alanlarda çalışıyor veya çalışmaya ilgi duyuyorsanız, özgeçmişinizi, [email protected] adresine ulaştırarak, Nev Sağlık Grubu'na müracaatta bulunabilirsiniz.