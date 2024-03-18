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Bursa'da Roman derneklerine modern hizmet binası

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Roman vatandaşların bir araya gelebilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyebilmesi amacıyla Nilüfer Vadisi üzerinde hazırlanan ‘Bursa Roman Dernekleri Federasyonu hizmet binası’, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA

YAŞAM 18.03.2024, 09:28
Bursa'da Roman derneklerine modern hizmet binası

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Roman vatandaşların bir araya gelebilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyebilmesi amacıyla Nilüfer Vadisi üzerinde hazırlanan ‘Bursa Roman Dernekleri Federasyonu hizmet binası’, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hemşeri dernekleri başta olmak üzere şehri bütün dinamiklerle birlikte yönetme stratejisini izleyen Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının daha güçlü hale gelebilmesi adına desteklerini ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Nilüfer Vadisi üzerinde bulanan 220 metrekarelik bina, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenerek Bursa Roman Dernekleri Federasyonu’na tahsis edildi. Düzenlenen törenle hizmete açılan dernek binasında, sosyal ve kültürel faaliyetlere cevap verecek ofis ve toplantı odaları bulunuyor. Çatısından tesisatına, ince işçiliğinden dış cephesine kadar tamamen yenilenen bina, Roman vatandaşların faaliyetlerini yürütebileceği bir mekân haline geldi. Açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Refik Özen, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Roman Spor Kulübü’nün sporcuları, yöneticileri, roman derneklerinin başkan ve yöneticileri, kültür ve sanat derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“İLLE DE ROMAN OLSUN, İSTERSE ÇAMURDAN OLSUN” Halk dansları gösterisinin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasına ‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Romanlara selamı var’ diyerek başladı. Açılışı yapılan binanın güzel işlerin yapılmasına vesile olacağını inandığını söyleyen Başkan Aktaş, “Hiçbirimizin anne ve babasını, hangi yöreden olacağını seçme imkânı yoktu. Bunların hepsi detay. Allah nezdinde en hayırlı insan, takvası iyi olan insandır. Laz olmuş, Kürt olmuş, Çerkez olmuş, Roman olmuş. Hepsi başımızın tacı. Hepsi kıymetli ve değerli. Ama maalesef yıllardır belirli toplumlarla alakalı ayrıştırma hep yapıldı. Sonucunda kimse kazanmadı, biz kaybettik. Toplumda kamplaşmayı önleyen, aksine birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi hatırlattığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu binada, yavrularımızın geleceğine tesir edecek önemli çalışmaların imzaları atılacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Roman Orkestrası’nı kurarken de roman kardeşlerimizi istihdam ederken de aynı bilinçle hareket ettik. Bundan sonra da el birliğiyle hareket edeceğiz. Bizim dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadardır. Biz belediyecilikten hizmet anlıyoruz. Bu hizmetleri arttırarak devam ettireceğiz. Güzel mekanımız Roman kardeşlerimize hayırlı olsun. İlle de Roman olsun, isterse çamurdan olsun” dedi.

“ROMAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ” Bursa Milletvekili Refik Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002’den beri bu ülkenin kardeşliği noktasında ciddi adımlar attığını belirtti. Bunlardan bir tanesinin de ‘Roman Çalıştayı’ olduğunu hatırlatan Özen, “Çok ciddi mesafeler kat ettik. Roman topluluğumuzun sıkıntıların gidermek için elimizden gelen gayreti sürdürüyoruz. Bu çalışmalara örnek olacak bir açılışı da yapıyoruz. Hizmet binasının açılmasında emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki 31 Mart’ta Bursa’da tekrar sandıkta roman yazılacak. Bizler her zaman Roman kardeşlerimizin yanında olacağız. Hizmet binası hayırlı olsun” diye konuştu.
Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın destekleriyle açılışı yapılan hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

“EN BÜYÜK ROMAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR” Roman Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Şaduman Kuruoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Özür dilenecek bir millet varsa, o da Roman vatandaşlarımızdır’ ifadesiyle açılan kapılar, aşağılayıcı bir tabir kullanan iskan kanunun değiştirilmesi, Roman açılımı ve stratejik eylem planlarıyla toplumda Roman varlığını kabul ettirdiklerini söyledi. Hal kendilerini ötekileştirmeye çalışanlara tokat gibi cevap vermek adına gayretlerinin sürdüğünü belirten Kuruoğlu, “Romanlar sevecendir. Romanlar davasını satmaz. Romanlar misafirperverdir. Romanlar candır. Romanlar insan gibi insandır. Bizi bizden iyi tanıyan, aramızda büyüyen, bizim de umutlarımızı yeşerten en büyük Roman, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bursa’da Roman camiasını her zaman destekleyen, tüm ihtiyaç sahiplerine el uzatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum. İlle de Roman olsun, bu şarkı bitmez. Durmak yok yola devam” dedi.

Konuşmaların ardından Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Rahmi Tura tarafından Başkan Alinur Aktaş’a günün anısına plaket verildi. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hizmet binasını gezdi.

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