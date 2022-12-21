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Bursa'da Özbek melodileri
YAŞAM 21.12.2022, 17:46
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Bando Takımı tarafından organize edilen bando konserinde, Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Akademisi, Bursalıları Özbek melodileri ile buluşturdu.BURSA (İGFA) -Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Mahmut Gökhan Okumuş yönetti.
Konserin ikinci yarısında sahne alan Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Topluluğu, Bursalı müzikseverler için "Prelyudiya", "Inprovizatsiya", "Bu Aşk Böyle Bitemez" ve "New York" gibi eserleri seslendirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız’ın da katıldığı konser sonunda Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Akademisi ve orkestra şefi sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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