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Bursa'da OSMEK 70 saatte iş sahibi yapıyor

YAŞAM 17.01.2024, 16:09
Bursa'da OSMEK 70 saatte iş sahibi yapıyor

OsmangaziBelediyesi’nin düzenlediği OSMEK kurslarınakatılanvatandaşlar, üniversiteyi kazanırken aynı zamanda 70 saatte iş sahibi oluyor.BURSA (İGFA) - Açtığı çok sayıda OSMEK kursuyla yıl boyunca vatandaşlara çeşitli sanat ve iş kolunda eğitimler veren Osmangazi Belediyesi,verdiği kurslarsayesinde çok sayıda vatandaşı iş sahibi yaparken üniversiteye hazırlanan çok sayıda öğrencinin de sınavları kazanmasını sağladı.

Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde bulunan OSMEK resim kursuna katılan üniversite hazırlığındaki 40 öğrenci burada öğrendiği bilgilerle üniversite sınavını kazanırken, muhasebe kursuna katılan çok sayıda vatandaş aldığı 70 saatlik eğitimin sonunda MEB onaylı belgeyle kısa sürede iş sahibi oldu. Verdiği başarılı eğitimlerin sonunda yıl boyunca OSMEK kurslarına yoğun talep var.

RESİM KURSLARINDA 40 ÖĞRENCİ FAKÜLTE KAZANDI

Verdikleri eğitimler sayesinde 40 öğrencinin fakülteyi kazındığını ifade eden Resim Kursu Öğretmeni Pınar Kaya, “Karakalem, yağlı boya, füzen ve sangin tekniğinde resim dersleri veriyoruz. Bu kurslarda öğrenciler üniversitelerin güzel sanatlar fakültesine hazırlanıyor. Buradan sınavlara hazırlanan 40 öğrencimiz fakülteyi kazandı. Kurslarımıza hobi olarak başlayıp ileriki aşamalarda akademiyi kazananlar oldu. Bu kursiyerlerimizden fakülteyi birincilikle bitirenler oldu. Biz bu kurslarda gizli kalmış yetenekleri ortaya çıkartıyoruz. Resim kurslarına başlayıp sonradan bu işi profesyonel anlamda yapanlar ve resim sergisi açanlar var, öğrencilerimiz burada öğrendikleriyle yaptıkları resimleri satarak bir gelir elde edebiliyor” dedi.

70 saatlik eğitimle kursiyerlerin iş sahibi olduğunu belirten Muhasebe Kursu Öğretmeni Hanife Bayoğlu da, “OSMEK kurslarında vatandaşlarımıza genel ve ön muhasebe kursları veriyoruz. Bu kurslarımız 70 saat sürüyor. Kursun sonunda katılanlara MEB onaylı belge veriyoruz. Bu belgeyi alan kursiyerler muhasebe departmanları, fabrikalar ve mali müşavirlerin yanında rahatlıkla muhasebe elemanı olarak iş bulabiliyor” diye konuştu.

VATANDAŞ KENDİ ELBİSESİNİ DİKMEYİ ÖĞRENİYOR

Giyim kurslarında kursiyerlere etek, bluz ve elbise, günlük hayatta kullanabilecekleri her işi öğrettiklerini söyleyen Giyim Öğretmeni Sevil Çabuk ise, “Burada öğrendikleri bilgilerle kursiyerler, hem kendi elbiselerini dikiyor, hem de sipariş elbiseler dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor. Makine kullanmayı öğrenen vatandaşlar, iş bulma imkânına kavuşuyor. Giyim kurslarımız Ekim ve Haziran ayları arasında devam ediyor” diye konuştu.

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