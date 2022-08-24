Bursa'da Osmangazi’nin kütüphaneleri ile üniversiteyi kazandılar

Bursa'da Osmangazi Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde üniversite sınavına hazırlanarak başarılı olan gençler, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret ederek teşekkürlerini sundu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, üniversiteli olmak isteyen onlarca gencin hayallerini gerçeğe dönüştürmesi adına önemli bir katkı sağladı.

Osmangazi Belediyesi bünyesindeki Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Kütüphanesi, Emek Bilgi Evi Kütüphanesi, Demirtaş Kültür Merkezi Kütüphanesi ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi’nde sınava hazırlanan gençler, hayallerini süsleyen üniversite sıralarına kavuştu.

Konforlu ve rahat bir ortamda ders çalışma imkanı bulan gençler, deneme sınavları çözüp, konu anlatımları çalışarak eksiklerini tamamladı. Yıl boyu kütüphanelerde kendilerine sunulan imkanlarla üniversite sınavına hazırlanan gençler, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin tıp, makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, öğretmenlik gibi bölümlerine yerleşti.

Üniversiteye hazırlık döneminde Osmangazi Belediyesi tarafından kendileri için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden gençler, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkürlerini iletti. Bu süreçte kendilerine verilen destek ile sınava daha da motive olduklarını belirten gençler, tüm öğrencileri bu mekanlardan yararlanmaya davet etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yeni hizmete açılan Macera Bursa’da bir araya geldiği gençleri başarılarından dolayı tebrik etti. Gençlere her zaman destek olduklarını ve eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Dündar, “Üniversite sınavına hazırlık sürecinde belediye bünyesinde yer alan tüm kütüphanelerdeki imkanları gençlerimiz için seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Üniversiteyi kazanan genç kardeşlerimi ve ailelerini tebrik ediyorum, başarıları daim olsun inşallah. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Dündar, Bursaspor’un eski başkanlarından Kadir Şankaya ile birlikte gençlere çeşitli hediyeler vererek uğurladı.