Bursa'da Osmangazili öğretmenler yemekte buluştu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Geleceği Şansa Bırakmıyoruz’ düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri ve Koza Çocuk Akademi bünyesinde görev yapan öğretmenler yemekte buluştu.BURSA (İGFA) - Dobruca Değirmen Park Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak’ın yanı sıra Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, Bilgi Evleri ile Koza Çocuk Akademi öğretmenleri katıldı.

Mesleğine gönül vermiş tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Albayrak, “Aile, eğitimin başladığı yerdir. Aileden sonra ise okullar ve öğretmenlerimiz gelir. Bu nedenle öğretmenliğin sorumluluğun, fedakârlığın, aynı zamanda kutsallığın adı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şehit öğretmenlerimizi unutmuyor, rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen programdan dolayı memnun kalan öğretmenler, kendilerine her zaman desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a da teşekkür etti.