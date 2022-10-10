Bursa'da Osmangazili muhtarlardan Güneydoğu turu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlar için Güneydoğu illerine gezi programı düzenledi. 5 gün süren gezide 5 farklı kenti gezerek Bursa’ya dönen muhtarlar, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret ederek teşekkürlerini sundu. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, büyük bir fedakârlık ve özveriyle görevlerini yerine getiren muhtarlara güzel bir jest yaparak güneydoğu illerine geziye gönderdi.

Düzenlenen kültürel gezi programı ile muhtarlar, ‘Anadolu Medeniyeti ve Mezopotamya Medeniyetinin’ kesiştiği Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve ‘Peygamberler Şehri’ Şanlıurfa’nın tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.

Osmangazili muhtarlara, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner de eşlik etti. Muhtarlar, Diyarbakır gezisinde HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Diyarbakır annelerinin acılarını yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden muhtarlar, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerine, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın selamını ileterek kendileri için gönderdiği hediyeleri takdim etti.

Yoğun iş temposunu düzenlenen gezi programı ile üzerlerinden bir nebze de olsa atma fırsatı bulan muhtarlar, kendilerine her konuda desteklerini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret ederek gezi programı için teşekkürlerini iletti.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Dündar, kendisinin de geçen yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine bir gezi yaptığını anımsatarak, "Tarihiyle, kültürüyle ve sosyal yapısıyla insanı kendine hayran bırakan bu güzel şehirlerimizi muhtarlarımızın da görmesini istedik ve bu gezi programını düzenledik. Terörden dolayı maalesef ki o bölgelerdeki şehirlerimizden batıya doğru yoğun bir göç yaşanmış. Çok şükür terör belası bitti. Şuan devletimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ciddi yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar ile geriye dönük göçün de başladığını görüyoruz” dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da, geziye katılan tüm muhtarlar adına Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.