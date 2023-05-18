Bursa'da Osmangazi personeline 'Sıfır Atık' eğitimi

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, hizmet içi eğitim programı çerçevesinde belediye personeline iklim değişikliği, sıfır atık, çevre yönetim sistemleri ile enerji yönetimi konularında bilgiler verdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen iklim değişikliği, sıfır atık, çevre yönetim sistemleri ve enerji yönetimi eğitimlerine toplam 603 personel katılım gösterdi. Alanında uzman kişiler, yaptıkları 8 oturumluk sunum boyunca sınırlı olan kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanmanın önemine değindi.

Dünya nüfusu ile orantılı olarak hızla artan tüketim miktarından dolayı doğal kaynaklarımıza sahip çıkmanın bir hayli önemli olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, “Son yıllarda tüm dünyada iklim değişikliği ve sıfır atık konularında ciddi çalışmalar yapılıyor. Bizler, bu nedenle dönüşümü mümkün olan atıklar ile tehlikeli atıkların çöpe atılmaması, kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sistemine kazandırılması için okullarda ve mahallelerimizde gerekli eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bu kapsamda belediye personelimizin de bilinçlenmesi ve farkındalık kazanmasını istedik. Ekip arkadaşlarımla birlikte yaptığımız çalışmalardan bahsettik. Soru cevap şeklinde yapılan sunumlarımız çok verimli geçti. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.