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Bursa'da 'Orhangazi Efsaneleri konferansla anlatıldı

YAŞAM 13.01.2023, 09:36
Bursa'da 'Orhangazi Efsaneleri konferansla anlatıldı

Orhangazi Efsaneleri ilk kez bir araya getirilerek dinleyicilerle buluştu. Orhangazi üzerine araştırmaları ile tanınan 3. Göz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen tarafından hazırlanan “Orhangazi Efsaneleri” konulu sunum ilk kez Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Projenin pandemi döneminde Orhangazi ÇPAL Müdürü Necmi Kartal ile yaptıkları bir değerlendirme ve Eflatun Cem Güney’in “Gedelek Sarı Kız Efsanesini” kitaplarında birinden yazması sonrası çıktığını anlatan Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen, projeyi Orhangazi’nin köy köy tüm yerleşim birimleri gezilerek okul öğrencileri; Abdüssamet Kökçü, Emircan Ergüner, Necdet Akım, Melise Ece Tunca ve Ali Ertuğ Uçar tarafından hayata geçirildiğini anlattı.

Türk Halk Edebiyatında önemli bir yere sahip efsaneler açısından Orhangazi ve çevresinde araştırdığımızda birçok efsane ve hikaye ile karşılaştıklarını anlatan Muharrem Değirmen, “Amacımız bunları tespit edip geniş kitlelere ulaştırmaktır. Orhangazi’de özellikle efsanelerin büyük bölümü dede-yatır ve evliya kaynaklı olduğunu gördük. Halk arasında bu kutsal değerler büyük yer tutmakta. Efsaneler, temelinde inanç unsuru olan sözlü anlatım geleneğinin ürünüdürler. Efsaneyi anlatan ve onu dinleyenler efsanenin gerçek üzerine kurulduğuna inanırlar. Efsanelerin konusu bir olay, tarihi ve dini bir şahsiyet veya belli bir yer olabilir. Orhangazi efsaneler yönünden zengin bir ilçedir. Fakat yörenin efsanelerini araştırıp, derleyen araştırmacı sayısı çok azdır. İşte bu yola çıkmamızda ki amaçta tüm efsaneleri derleyip bir araya getirmek ve görselleri ile halkımıza sunmaktır” diye konuştu.

ORHANGAZİ EFSANELERİ

Orhangazi’de anlatılan efsaneleri, şehir efsaneleri de denen şehir söylentilerini ve anlatılarak efsaneleşen menkıbeleri çalışmada derlediklerini anlatan Değirmen, efsaneleri derlerken yazılı kaynakların yanı sıra yörede yaşayan insanlardan da istifade ettiğini de belirtti.

Programda Orhangazi Efsaneleri arasında; İznik Gölü Efsaneleri, Genç Hylas’ın Öyküsü, Pthapolis (Thassos) Sölöz Makilos(Dumantepe), Gedelek Pınarbaşı Efsaneleri, Ilıca Sarıkız Efsanesi, Kaynarca Pınarı, Geçmişten Bu Güne Zeytin Efsaneleri, Strabon da ünlü Troia/Truva Savaşı, Basilinopolis ve Muharrem Değirmen ve ekibi tarafından Orhangazi’de tespit edilen toplam 21 dede-yatırın öyküleri anlatıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa okulun ilk mezunlarından Emekli Öğretmen Muharrem Koca, Kıbrıs Gazisi Recep Koca, Okul Aile Birliği Başkanı Yeliz Özgür, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Okul Müdürü Necmi Kartal ise bu türlü çalışmaların Orhangazi Belleği için çok önemli olduğuna vurgu yapara öğrencilerinin de bu türlü çalışmalarda yer almasının kendilerine gurur verdiğini dile getirdi. Muharrem Değirmen ve öğrencilere okul idaresi tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

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