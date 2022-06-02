Bursa'da Orhaneli HEM'den 'hayat boyu' şenlik

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce 1-7 Haziran 2022 tarihleri arasında kutlanan “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında Bursa’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da toplam 92 etkinliğin gerçekleştirileceği Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Kent Meydanında program gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Orhaneli Halk Eğitimi Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi.

Kent Meydanında yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte hayat boyu öğrenme atölyeleri, çocuklar için eğlence stantları kuruldu. Müzik dinletisinin ardından dağ yöresi halk oyunları gösterileriyle devam eden etkinlikte kurulan atölyeleri ziyaret eden vatandaşlar hayat boyu öğrenme faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Çocuklar kendileri için kurulan stantlarda gönüllerince eğlendi.

Orhaneli Halk Eğitimi Merkezi Kent Meydanında gerçekleştirdiği atölye, sergi, çocuk eğlence parkları, yarışmalar, konserler ve halk oyunları gösterileri ile izleyicilere festival tadında bir gün yaşattı.