Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü arasında okulda koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında organ sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitimde iş birliği protokolü düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da organ sağlığı kapsamında eğitimde iş birliği protokolü Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından imzalandı.

Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen imza törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut ve protokol üyeleri katıldı.

Gür ve Yavuzyılmaz arasında imzalanan eğitimde iş birliği protokolü ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda; okullarda koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında organ sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumda organ bağış farkındalığının geliştirilmesi konularında okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitim programları ve çeşitli etkinliklerin yürütülmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda öğrenci, öğretmen, ailelere yönelik eğitim programlarının yapılması, toplumsal farkındalığın geliştirilmesi, okullarda yapılacak organ sağlığını korumaya yönelik eğitimler yoluyla okul sağlığının geliştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Yapılacak bu faaliyetlerle ve organ nakil koordinatörü tarafından yapılacak seminerlerle öğrenci, öğretmen ve velilerin konu hakkında farkındalık kazanması, bilinçlenmesi sağlanacak. Bursa İl MEM eTwinning İl Koordinatörlüğünün de desteğiyle organ sağlığı ve organ bağışı konusunda ulusal ve uluslararası proje hazırlanması ve bu konularda bir çalıştay yapılması da planlanıyor.