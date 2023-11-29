Bursa'da okullar tatil!
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Vali Mahmut Demirtaş, açıklamasında, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
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