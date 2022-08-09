Bursa'da okul bahçeleri 'neşeli havuzlara' döndü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz sene başlattığı ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesiyle bu yaz tatilinde de okul bahçeleri adeta tatil köyüne dönüştürüldü. 5 ilçedeki 5 okul bahçesine portatif yüzme havuzları kurulurken, çocuklar doyasıya eğlencenin tadını çıkarıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da geçtiğimiz yaz başlatılan ve vatandaşlardan büyük ilgi gören ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesi, bu yaz döneminde de 5 ilçedeki 5 okul bahçesine portatif yüzme havuzları kurularak devam etti.

Proje kapsamında Osmangazi’de İnönü Ortaokulu, Nilüfer’de Ahmet Uyar İlkokulu, Yıldırım’da Gülhanım Karasu İlkokulu, Mudanya’da İkbal-Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu ve Gemlik’te Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu.

Dönem boyunca 3 farklı gruptan oluşan 6-13 yaş aralığındaki 5 bin çocuğa ‘uzman eğitmenler eşliğinde’ ücretsiz temel yüzme eğitimi verilecek. 18 Temmuz’da başlayan eğitimler 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Yıldırım'da Gülhanım Karasu İlkokulu bahçesinde kurulan yüzme havuzunu ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile fotoğraf çektiren vatandaşlar, çocuklar için yürütülen projeden dolayı teşekkür etti. .

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE YAPSAK AZ”

'Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesinden bu yıl 5 binden fazla çocuğun istifade ettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, sporu tabana yayabilmek ve çocukların sporla büyümesini sağlamak adına çalıştıklarını belirtti.

15 Temmuz’da başlayan etkinlik, 31 Ağustos’a kadar devam edeceğini kaydeden Başkan Aktaş, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çocuklarımız için ne yapsak az” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, ilçe genelinde çocukların ve gençlerin sporla buluşabilmesi adına birçok projeyi sürdürdüklerini dile getirdi.