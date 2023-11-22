Bursa'da öğretmenler hünerlerini sahnede sergiledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü Özel Konserinde sahne alan öğretmenler, dinleyicilerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Öğretmenler Günü’ne özel olarak düzenlenen ve Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan konsere müzik severler yoğun ilgi gösterdi.

Yoğun katılımın olduğu konserde Şef Oğuz İmrak'ın yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenler sahne aldı.

Büyük beğeni toplayan konserin sonunda İl Milli Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız performans sergileyen öğretmenlere çiçek takdim etti.